האפיפיור ליאו: לעצור את המלחמה באוקראינה ואת הרעב בעזה. מי ייתן והחטופים ישוחררו.

תקוותיו של ליאו ה-14 בנוגע לשתי המלחמות המתנהלות והמטרות של ה"דיפלומטיה הרכה" של הכס הקדוש, שמטרתה לפתור משברים באמצעות דיאלוג ולא מלחמה, הובעו בפני עיתונאים עם הגעתו לווילה ברבריני שבקסטל גנדולפו. האפיפיור ישהה שם בחופשה עד יום שלישי, אך יהיה נוכח גם אירועים ציבוריים ותפילות בתאריכים 15 ו-17 באוגוסט.

האפיפיור ליאו דיבר על הפסקת האש והסכם השלום באוקראינה, על פתרון המשבר ההומניטרי והרעב בעזה, ועל שחרור החטופים הישראלים. מטרות אלו של ה"דיפלומטיה הרכה" של הכס הקדוש בנוגע לנושאים ש"אינם יכולים להיפתר באמצעות מלחמה", נאמרו על ידי האפיפיור ליאו ה-14 ביום רביעי אחר הצהריים. הוא שיתף את המסר הזה עם עיתונאים עם הגעתו לקסטל גנדולפו ב-13 באוגוסט, שם יבלה תקופה שנייה של חופשת קיץ עד ה-19 באוגוסט. בעודו מברך אנשים רבים שהתאספו לקבל את פניו בשערי וילה ברבריני — מקום מגוריו בימים אלו — האפיפיור ענה על שאלות של כתבי תקשורת בנוגע לאירועים אקטואליים בינלאומיים.

תמיד לחפש דיאלוג, מאמצים דיפלומטיים

כשנשאל למה הוא מצפה מפסגת ה-15 באוגוסט הקרובה בין נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, השיב ליאו ה-14: "עלינו תמיד לחפש הפסקת אש. האלימות, מקרי המוות הרבים, חייבים להיפסק. בואו נראה איך הם יכולים להגיע להסכם. כי אחרי כל הזמן הזה, מה המטרה של המלחמה? עלינו תמיד לחפש דיאלוג, מאמצים דיפלומטיים, ללא אלימות, וללא כלי נשק."

וכשנשאל אם הוא מודאג מהאפשרות של גירוש אוכלוסיית עזה, אמר האפיפיור: "מאוד (מודאג). המשבר ההומניטרי חייב להיפתר. אנחנו לא יכולים להמשיך כך. אנו מכירים את האלימות של הטרור, ואנו מכבדים את הרבים שמתו, כמו גם את החטופים – חייבים לשחרר אותם. אבל עלינו גם לחשוב על הרבים שמתים מרעב."

בעיות שלא ניתן לפתור באמצעות מלחמה

לבסוף, כשנשאל מה הכס הקדוש עושה כדי לעצור את הסכסוכים הללו ואחרים, השיב האפיפיור: "הכס הקדוש לא יכול לעצור אותם... אבל אנחנו עובדים, בואו נאמר, על 'דיפלומטיה רכה', תמיד מזמינים, מעודדים חתירה לאי-אלימות באמצעות דיאלוג וחיפוש פתרונות — כי בעיות אלו לא ניתנות לפתרון באמצעות מלחמה."

מי ייתן ואלוהים יעניק שלום לכל העמים

מוקדם יותר ביום רביעי בבוקר במהלך קבלת הקהל הכללית באולם פאולוס השישי, כאשר בירך את הצליינים הפולנים, האפיפיור הפנה את תשומת הלב לאוכלוסיות במדינות הנתונות במלחמה ואלימות: "התפללו לאלוהים שיעניק שלום לכל העמים שחווים את הטרגדיה של המלחמה." קריאתו של האפיפיור נוצרה בהשראת הקדוש מקסימיליאן מריה קולבה, הפרנציסקני הפולני שמת במחנה הריכוז אושוויץ לאחר שהתנדב לתפוס את מקומו של אב למשפחה שנגזר עליו למות מרעב.

מיסה ותפילת "אנג'לוס" בקסטל גנדולפו

במהלך חופשת הקיץ השנייה הזו בווילה ברבריני, ליאו ה-14 יקיים מספר אירועים ציבוריים. ביום שישי ה-15 באוגוסט, חג עליית מרים הבתולה לשמיים, האפיפיור יחגוג מיסה בשעה 10:00 בבוקר בכנסיית על שם הקדוש תומס מווילאנובה בקסטל גנדולפו, ובשעה 12:00 בצהריים את תפילת המלאך מכניסת הארמון האפוסטולי, בכיכר החירות, גם כן בקסטל גנדולפו.



באלבנו: מיסה וארוחת צהריים עם עניי הקאריטאס

ביום ראשון ה-17 באוגוסט בשעה 9:30 בבוקר, האפיפיור ליאו ה-14 יחגוג מיסה במקום המקודש לסנטה מריה דלה רוטונדה באלבנו לאציאלה, יחד עם הנזקקים המקבלים סיוע מארגון "קאריטאס" המקומי . בשעה 12:00 בצהריים את תפילת המלאך בכיכר החירות בקסטל גנדולפו. ולבסוף, הוא ישתתף בארוחת צהריים עם הנזקקים ואלו שמקבלים סיוע מארגון "קאריטאס" בבורגו לאודאטו סי', הממוקם בתוך הווילות האפיפיוריות.