האפיפיור: אני מתפלל שכלי הנשק באוקראינה יחרישו ושהדרך לדיאלוג תיפתח

ביום החג הלאומי של אוקראינה, האפיפיור ליאו ה-14 שלח מסר לנשיא המדינה שסועת המלחמה, והבטיח את תפילותיו למען המדינה ואנשיה

מאת חדשות הוותיקן



בציון החג הלאומי של אוקראינה ב-24 באוגוסט, האפיפיור ליאו ה-14 שלח מסר לנשיא וולדימיר זלנסקי, והביע את קרבתו הרוחנית לאומה שנפגעת מאלימות מתמשכת כתוצאה מהמלחמה.

"בלב פצוע מהאלימות שהורסת את ארצכם, אני פונה אליכם ביום חגכם הלאומי," כתב האפיפיור.

האב הקדוש הזכיר במיוחד את הפצועים, משפחות שכולות שאיבדו את יקיריהן, ואת כל אלה שאיבדו את בתיהם. "מי ייתן שאלוהים ינחם אותם," אמר, והתפלל שהאדון "יחזק את הפצועים ויעניק מנוחת עולמים לנופלים".

האפיפיור גם קרא לחזרה בתשובה ולהחרשת הנשקים, והתחנן בפני אלוהים שיעורר האנשים בעלי הרצון הטוב לאמץ דיאלוג ולפתוח "את הדרך לשלום לטובת כולם".

בסיום המסר, האפיפיור ליאו ה-14 הפקיד את האומה האוקראינית בידי מרים הבתולה, מלכת השלום, וביקש את התערבותה האימהית למען ארץ אשר מחפשת ריפוי ופיוס.

הכרת תודה מאוקראינה

מסר האפיפיור פורסם על ידי הנשיא זלנסקי בפוסט בחשבון ה-X שלו. "אני אסיר תודה מעומק הלב להוד קדושתו על מילותיו המתחשבות, תפילתו ותשומת הלב לעם האוקראיני בעיצומה של מלחמה הרסנית," הוא כתב, והוסיף כי "תקוותה" ו"מאמציה" של האומה הן "להשיג את השלום המיוחל. כדי שהטוב, האמת והצדק ינצחו".