האפיפיור ביום השנה להירושימה: שצדק יחליף את תחושת הביטחון המזויפת

בסיום נאומו בקבלת הקהל הכללית, האפיפיור ליאו הזכיר את יום השנה ה-80 להפצצה האטומית על הירושימה, יפן, וקרא לצדק, לדיאלוג ולאחווה בעולם.

מאת קילצה גאסי



ביום השנה ה-80 להפצצה האטומית על העיר היפנית הירושימה, האפיפיור ליאו ה-14 הקדיש זמן לזכר עשרות אלפי ההרוגים והפצועים ב-6 באוגוסט 1945. הוא גם הזכיר שבעוד שלושה ימים העולם יציין יום שנה עצוב נוסף: ההפצצה על נגסאקי.

בסיום דבריו בפני הקהל הכללי, האפיפיור הציע מילות הזדהות: "אני רוצה להבטיח את תפילותיי עבור כל אלה שסבלו מההשלכות הפיזיות, הפסיכולוגיות והחברתיות שלה."

הוא הדגיש שלמרות שחלפו שמונה עשורים מאז ההפצצות, "האירועים הטרגיים האלה נותרים אזהרה אוניברסלית מפני ההרס שנגרם על ידי מלחמה - ובמיוחד על ידי נשק גרעיני".



שורה של זרי פרחים נראית לאחר שהונחה על ידי פקידים במהלך טקס הזיכרון לשלום, בציון 80 שנה למתקפת הפצצה האטומית הראשונה בעולם (AFP or licensors)

זוכרים את היום

קריאה זו מגיעה לאחר שהאפיפיור שלח מסר לבישוף של הירושימה בזמן חגיגת מיסה עבור השלום בעיר.



ביפן, הטקס השנתי התקיים בפארק זיכרון השלום של העיר לציון יום השנה. נציגים ממספר שיא של 120 מדינות ואזורים השתתפו בטקס הזיכרון, כשדקת דומייה נשמרה בשעה 8:15 בבוקר, בדיוק בזמן ההפצצה.