האפיפיור: שיום השנה של הירושימה ישמש כקריאה לרדוף שלום

במסר לרגל יום השנה ה-80 להפצצת הירושימה, האפיפיור ליאו ה-14 קורא לקהילה הבין-לאומית לחדש את מחויבותה לרדוף שלום מתמשך למען כלל המשפחה האנושית שלנו.

מאת חדשות הוותיקן

"נשק גרעיני פוגע באנושיות המשותפת שלנו ובכבוד הבריאה, שעל ההרמוניה שלה אנחנו נקראים להגן," אמר האפיפיור ליאו ה-14 במסר שהופנה לבישוף אלכסיס שיראמה מהירושימה, ונאמר על ידי הנונציו, הארכיבישוף פרנסיסקו אסקלנטה מולינה, במהלך חגיגת מיסה לשלום בהירושימה.

בציון 80 שנה להפצצה הגרעינית של הערים היפניות הירושימה ונגסאקי על ידי כוחות ארה"ב במהלך מלחמת העולם השנייה, שבה נהרגו בין 150,000 ל-246,000 איש, האפיפיור אמר כי "שתי הערים נשארו תזכורת חיה לזוועות העמוקות שנגרמו על ידי נשק גרעיני.

הוא הביע את כבודו לניצולים - ההיבאקושה - ואמר שסיפוריהם "מהווים תזכורת חשובה ורלוונטית לכולנו, שעלינו לבנות עולם בטוח יותר ולקדם אווירה של שלום."

האפיפיור הזכיר את קריאתו של קודמו, האפיפיור פרנציסקוס שאמר: "מלחמה היא תמיד תבוסה לאנושות," וציין כי שלום אמיתי דורש " את האומץ להניח את כלי הנשק, במיוחד אלה שיש להם את הכוח לגרום לקטסטרופה גדולה".

"נשק גרעיני פוגע באנושיות המשותפת שלנו וגם בוגד בכבוד הבריאה, שעל ההרמוניה שלה אנחנו נקראים להגן," אמר.

אשליה של ביטחון המבוססת על השמדה הדדית מובטחת

האפיפיור ציטט את האפיפיור פרנציסקוס, ואמר שבעידן של "מתחים וקונפליקטים עולמיים גוברים", הירושימה ונגסאקי הן סמלים של זיכרון, ש"מאיצים בנו לדחות את אשליית הביטחון המבוססת על השמדה הדדית מובטחת."

במקום זאת, הוא המשיך, "עלינו ליצור אתיקה גלובלית ששורשיה נטועים בצדק, אחווה וטוב משותף".

קריאה לקהילה הבין-לאומית

האב הקדוש סיכם בהבעת תפילה שיום השנה הזה ישמש "קריאה לקהילה הבין-לאומית לחדש את מחויבותה לרדוף שלום מתמשך למען כלל המשפחה האנושית שלנו – "שלום שמוותר על הנשק ומנטרל את הצורך בו."

