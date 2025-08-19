האפיפיור ליאו כותב לאם: הפקידי את עצמך בידיה של מרים כדי להתמודד עם כל אי -ודאות שקיימת

בגיליון האחרון של המגזין "פיאצה סן פייטרו", האפיפיור ליאו ה-14 מגיב למכתב ששלחה לאורה, אם ששיתפה כמה מקשיי האמונה שלה, ומזמין אותה לשמור על מרים הבתולה כמקור של יציבות מול כל אי-ודאות שקיימת.

מאת חדשות הוותיקן

האפיפיור ליאו ה-14 הגיב למכתב מאישה בשם לאורה, שרצתה לשתף בשמחות ובקשיי האמונה שלה.

האב הקדוש קיבל את המסר שלה דרך הפרסום החודשי של בזיליקת פטרוס הקדוש, המגזין "פיאצה סן פייטרו", ותגובת האפיפיור פורסמה במהדורה האחרונה שלו.

עם מרים, ניתן להתמודד עם כל אי-ודאות שקיימת

בתגובה לשאלות של האישה והאם כיצד להתמודד עם קשיים, האפיפיור הפציר בלאורה לציין אותם בבירור ולשתף בניסיונה האישי.

לאורה תוהה, ומבקשת מהאפיפיור עצה, כיצד להתגבר על הפיתויים שנראים כמשתלטים עליה, למרות האהבה הגדולה שהיא מקבלת מבעלה ומשלוש בנותיה היפות, המתחנכות בחינוך נוצרי - אמונה שהיא עצמה מתארת כ"חזקה מאי פעם."

היא תוהה האם חסרה באמונה זו יציבות.

האפיפיור ליאו מדגיש: "ההתלהבות שלך לאמונה וכנות לבך הן ברכה עבורך ועבור משפחתך. [...] אם נקודת המקור שלך היא מרים הבתולה, תוכלי להתמודד עם כל אי-ודאות שקיימת. [...] שיתוף בפרויקטים של אהבה נוצרית הוא יסודי להתקדמות רוחנית ולשיתוף פעולה עם החסד ורצון האל."

אלו הם כמה קטעים ממה שכתב האפיפיור, כפי שהודגש בהודעה לעיתונות שפורסמה ביום שני, 18 באוגוסט, על ידי מערכת המגזין.

דיאלוג, מנוחה, שלום, אחדות: נושאי גיליון אוגוסט

הפרסום החודשי כולל גם כתבה מיוחדת על מפגש האחווה, שצפוי להתקיים ברומא ב-12 וב-13 בספטמבר - הזדמנות למפגש, קירבה ושיתוף באמצעות דיאלוג.

הוא מציג כתבה מעמיקה על קו השלום המתמשך בהיסטוריה של שנים עשר האפיפיורים, מליאו ה-13 עד ליאו ה-14, ועל הקשר העמוק שלהם לאחווה.

במאמר מערכת שכותרתו "מנוחה, אחווה ושלום", האב אנצו פורטונטו מהרהר על משמעות עונת הקיץ כזמן למנוחה.

סמל המהדורה האחרונה של "פיאצה סן פייטרו" מעורר את הקהילה הראשונה שנאספה סביב ישוע, אשר הופכת בכך לתמונה של כנסייה שנקראת לבנות גשרים, לא קירות.