האפיפיור ליאו מצטרף לקריאת הפטריארכים של ירושלים עבור השלום בעזה

האפיפיור ליאו ה-14 הצטרף לקריאה המשותפת של הפטריארך הלטיני והיווני - אורתודוקסי של ירושלים, לסיום המלחמה בעזה ולאפשר זרימה חופשית של סיוע הומניטרי לתוך הרצועה.

מאת דווין ווטקינס

ביום שלישי, ה-26 באוגוסט, פרסמו הפטריארכים הלטיניים והיווניים-אורתודוקסיים של ירושלים קריאה משותפת למען השלום בעזה, כשהם אומרים שאין כל סיבה שמצדיקה "עקירה מכוונת וכפויה של אזרחים".

ביום רביעי, האפיפיור ליאו ה-14 הצטרף לקולם, והזכיר זאת גם כן ביום התפילה והצום למען השלום, שהתקיים ביום שישי, ה-22 באוגוסט.

"היום אני מחדש קריאה נחרצת הן בפני הצדדים המעורבים והן בפני הקהילה הבינלאומית, לשים קץ לסכסוך בארץ הקודש, שגורם לכל כך הרבה טרור, הרס ומוות", אמר האפיפיור.

הוא גם קרא לאפשר כניסה בטוחה של סיוע הומניטרי לעזה ולהגן על אזרחים.

"אני קורא לשחרור כל החטופים, להשגת הפסקת אש קבועה, להקל על כניסה בטוחה של סיוע הומניטרי, ולכבד באופן מלא את המשפט ההומניטרי הבינלאומי – במיוחד את החובה להגן על אזרחים ואת האיסורים על ענישה קולקטיבית, שימוש חסר הבחנה בכוח ועקירה כפויה של אוכלוסיות", הוסיף.

האפיפיור סיים את קריאתו בעתירה למרים הבתולה המבורכת שתתפלל למען השלום.

"בואו ונבקש ממרים, מלכת השלום, מקור הנחמה והתקווה", אמר האפיפיור ליאו. "מי ייתן והתערבותה תביא לפיוס ושלום בארץ כה יקרה לכולנו".

קריאה משותפת לשלום

בקריאתם, הפטריארכים של ירושלים אמרו כי יש לשים קץ למעגל האלימות וכי יש לתת עדיפות לטובת הכלל.

"היה מספיק הרס, בשטחים ובחיי האנשים", אמרו. "אין שום סיבה להצדיק החזקת אזרחים כשבויים וחטופים בתנאים דרמטיים. עכשיו הגיע הזמן לריפוי של המשפחות שסבלו זמן רב מכל הצדדים".

הפטריארכים התפללו שליבם של בני האדם ישתנה, "כדי שנוכל ללכת בדרכי הצדק והחיים, למען עזה וכל ארץ הקודש".

הקרדינל פיירבטיסטה פיצאבאלה, הפטריארך הלטיני, והפטריארך תיאופילוס השלישי, הפטריארך היווני-אורתודוקסי, ערכו ביקור רוחני בעזה בסוף יולי, בעקבות תקיפה ישראלית על כנסיית המשפחה הקדושה הקתולית בעיר עזה, שבה נהרגו שלושה אנשים וכמה אחרים נפצעו.

בהצהרתם המשותפת, הפטריארכים הזכירו כי הקהילה הקתולית וכנסיית סנט פורפיריוס האורתודוקסית נתנו מחסה למאות אזרחים מאז פרוץ מלחמת ישראל-חמאס ב-7 באוקטובר 2023.

"איננו יודעים בדיוק מה יקרה בשטח, לא רק לקהילה שלנו, אלא לכלל האוכלוסייה", אמרו הפטריארכים. "אנחנו יכולים רק לחזור על מה שכבר אמרנו: לא יכול להיות עתיד שמבוסס על שבי, עקירה של פלסטינים או נקמה".