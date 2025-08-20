האפיפיור ליאו קורא ליום תפילה וצום למען השלום

האפיפיור ליאו ה-14 מזמין את המאמינים להתאחד בתפילה ובצום ב-22 באוגוסט למען השלום, וקורא ל"שלום שמביא לפירוק נשק" בכל המקומות שסוערים מקונפליקט.

מאת תקשורת הוותיקן

בפנייתו למאמינים שהתאספו באולם פאולוס השישי לכבוד קבלת הקהל השבועית, האפיפיור ליאו ה-14 הפנה את מחשבותיו שוב לאזורי הקונפליקט הרבים בעולם.

בציון הזיכרון הליטורגי של מרים מלכת השמיים הנחגג ביום שישי, 22 באוגוסט, האפיפיור הזמין את המאמינים לחגוג את היום בתפילה ובצום למען השלום.

"מרים היא אם המאמינים כאן על פני האדמה, והיא זכורה כמלכת השלום", אמר האפיפיור.

בעוד עולמנו ממשיך להיפצע ממלחמות - בארץ הקודש, באוקראינה ובמקומות אחרים בעולם - האפיפיור הזמין את כל המאמינים לקחת חלק ב"יום תפילה וצום" עבור כל אלה הסובלים בגלל מלחמה, "כדי להתחנן בפני האדון שיעניק לנו שלום וצדק, וימחה את דמעותיהם של אלה הסובלים בגלל קונפליקטים מתמשכים".

"מי ייתן שמרים, מלכת השלום, תעתיר בעד העמים כדי שימצאו את דרך השלום", הוא הוסיף.

האפיפיור ליאו גם בירך מאמינים דוברי פולנית שערכו עלייה לרגל למקום המוקדש לגבירתנו של צ'נסטוחובה ביסנה גורה, שהשתתפו בקבלת הקהל.

"אני מבקש מכם," הוא אמר, "לכלול בכוונה שלכם את הבקשה למען מתנת השלום - שלום שמביא לפירוק נשק - עבור העולם כולו, במיוחד עבור אוקראינה והמזרח התיכון".