האפיפיור בתפילת המלאך: אמונה אותנטית היא מילים ומעשים

לפני תפילת המלאך, האפיפיור ליאו הרהר על הבשורה ועל איך כולנו נקראים לעבור דרך "הדלת הצרה", לחיות חיי אמונה אמיתית של מילים ומעשים.

מאת קילצה גאסי

בנאום תפילת המלאך שהכין, האפיפיור ליאו ה-14 הרהר על הדימוי של "הדלת הצרה" בבשורה, שבה ישוע השתמש כדי להשיב לאדם ששאל האם רק מעטים יזכו להינצל.

"הִתְאַמְּצוּ לְהִכָּנֵס דֶּרֶךְ הַפֶּתַח הַצַּר כִּי רַבִּים, אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, יִרְצוּ לְהִכָּנֵס וְלֹא יוּכְלוּ."

לא להיות שאננים

האפיפיור מציין כי דימוי זה עשוי לעורר את השאלה: "אם אלוהים הוא אב האהבה והרחמים, שתמיד מחכה בזרועות פתוחות כדי לקבל אותנו, מדוע ישוע אומר שהדלת לישועה היא צרה?"

הוא טוען שאלוהים אינו מנסה שנרפה את ידינו. במקום זאת, הוא מאתגר את אלה השאננים אשר חושבים שהם כבר ניצלו – "אלה שמקיימים מצוות דתיות ולכן מאמינים שהם במצב טוב יותר."

אנשים אלה, ממשיך האפיפיור ליאו, אינם מבינים שליבו של אדם אינו יכול להשתנות רק על ידי מעשים דתיים. אלוהים לא מחפש אנשים שחיים חיים נפרדים מהפולחן וההלל. הוא אינו רוצה שאנשים יקריבו קורבנות או ישאו תפילות אם הם אינם מביאים אותם לאהבת אחיהם ולאחיותיהם ולעשיית צדק.

מסיבה זו, האפיפיור מדגיש, שכאשר אנשים שחיים חיים נפרדים, הם אלה שיעמדו לפני האדון "ויתפארו שאכלו ושתו איתו והקשיבו לתורתו", וישוע יפנה אותם מעליו.

דרך "הדלת הצרה"

הבשורה של יום ראשון מציעה מסר מאתגר אך יפה: "בעוד שאנו עשויים לפעמים לשפוט את אלה הרחוקים מהאמונה, ישוע מאתגר את "הוודאות של המאמינים." לא מספיק רק להצהיר על אמונותינו במילים, ללכת למיסה או לדעת בעל פה את תורות הנצרות.

האמונה הופכת לאמיתית רק כאשר היא הופכת לחלק מחיינו באופן מלא – "כאשר היא הופכת לבסיס הבחירות שלנו, כאשר היא מובילה אותנו להיות גברים ונשים המחויבים לעשות טוב אשר מוכנים לקחת סיכונים מתוך אהבה, בדיוק כפי שישוע עשה".

בדיוק כפי שישוע לא בחר בדרך הקלה, גם אנחנו חייבים לעשות בחירות שהן מאתגרות או לא פופולריות, "להילחם נגד האנוכיות שלנו, להקדיש את עצמנו למען הזולת ולהתמיד בעשיית טוב גם כאשר נראה שההיגיון של הרשע מנצח".

למרות שזה יהיה קשה, אם נבחר בדרך זו, האפיפיור אומר שנמצא חיים חדשים, ניכנס לליבו הפתוח של אלוהים ונגלה את שמחת גן העדן.

האפיפיור ליאו מסיים בקריאה למרים לעזור לנו "לעבור באומץ דרך 'הדלת הצרה' של הבשורה, כדי שנוכל להיפתח בשמחה למרחב העצום של אהבת אלוהים האב".