חיפוש

חיפוש

חיפוש

HEעברית
האפיפיור ליאו ה-14 במהלך תפילת המלאך האפיפיור ליאו ה-14 במהלך תפילת המלאך  (ANSA)
האפיפיור

האפיפיור בתפילת המלאך: אמונה אותנטית היא מילים ומעשים

לפני תפילת המלאך, האפיפיור ליאו הרהר על הבשורה ועל איך כולנו נקראים לעבור דרך "הדלת הצרה", לחיות חיי אמונה אמיתית של מילים ומעשים.

מאת קילצה גאסי

בנאום תפילת המלאך שהכין, האפיפיור ליאו ה-14 הרהר על הדימוי של "הדלת הצרה" בבשורה, שבה ישוע השתמש כדי להשיב לאדם ששאל האם רק מעטים יזכו להינצל.

"הִתְאַמְּצוּ לְהִכָּנֵס דֶּרֶךְ הַפֶּתַח הַצַּר כִּי רַבִּים, אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, יִרְצוּ לְהִכָּנֵס וְלֹא יוּכְלוּ."

לא להיות שאננים

האפיפיור מציין כי דימוי זה עשוי לעורר את השאלה: "אם אלוהים הוא אב האהבה והרחמים, שתמיד מחכה בזרועות פתוחות כדי לקבל אותנו, מדוע ישוע אומר שהדלת לישועה היא צרה?"

הוא טוען שאלוהים אינו מנסה שנרפה את ידינו. במקום זאת, הוא מאתגר את אלה השאננים אשר חושבים שהם כבר ניצלו – "אלה שמקיימים מצוות דתיות ולכן מאמינים שהם במצב טוב יותר."

אנשים אלה, ממשיך האפיפיור ליאו, אינם מבינים שליבו של אדם אינו יכול להשתנות רק על ידי מעשים דתיים. אלוהים לא מחפש אנשים שחיים חיים נפרדים מהפולחן וההלל. הוא אינו רוצה שאנשים יקריבו קורבנות או ישאו תפילות אם הם אינם מביאים אותם לאהבת אחיהם ולאחיותיהם ולעשיית צדק.

מסיבה זו, האפיפיור מדגיש, שכאשר אנשים שחיים חיים נפרדים, הם אלה שיעמדו לפני האדון "ויתפארו שאכלו ושתו איתו והקשיבו לתורתו", וישוע יפנה אותם מעליו.

דרך "הדלת הצרה"

הבשורה של יום ראשון מציעה מסר מאתגר אך יפה: "בעוד שאנו עשויים לפעמים לשפוט את אלה הרחוקים מהאמונה, ישוע מאתגר את "הוודאות של המאמינים." לא מספיק רק להצהיר על אמונותינו במילים, ללכת למיסה או לדעת בעל פה את תורות הנצרות.

האמונה הופכת לאמיתית רק כאשר היא הופכת לחלק מחיינו באופן מלא – "כאשר היא הופכת לבסיס הבחירות שלנו, כאשר היא מובילה אותנו להיות גברים ונשים המחויבים לעשות טוב אשר מוכנים לקחת סיכונים מתוך אהבה, בדיוק כפי שישוע עשה".

בדיוק כפי שישוע לא בחר בדרך הקלה, גם אנחנו חייבים לעשות בחירות שהן מאתגרות או לא פופולריות, "להילחם נגד האנוכיות שלנו, להקדיש את עצמנו למען הזולת ולהתמיד בעשיית טוב גם כאשר נראה שההיגיון של הרשע מנצח".

למרות שזה יהיה קשה, אם נבחר בדרך זו, האפיפיור אומר שנמצא חיים חדשים, ניכנס לליבו הפתוח של אלוהים ונגלה את שמחת גן העדן.

האפיפיור ליאו מסיים בקריאה למרים לעזור לנו "לעבור באומץ דרך 'הדלת הצרה' של הבשורה, כדי שנוכל להיפתח בשמחה למרחב העצום של אהבת אלוהים האב".

24 אוגוסט 2025, 14:20

תפילת המלאך היא תפילה מיוחדת שהמאמינים הקתולים מתפללים שלוש פעמים ביום: בשש בבוקר, בצהרי היום ובשש בערב. נהוג ללוות את התפילה בצלצולי פעמונים ייעודים לה, המכונים "פעמוני תפילת המלאך". שמה של התפילה ברחבי העולם הנוצרי הוא "האנג'לוס". מקור השם מהמילה "מלאך" בשפה הלטינית. התפילה עצמה מזכירה לנו את האופן בו ישוע המשיח לקח על עצמו את הטבע האנושי ברז לבישת הבשר (האינקרנציה). האפיפיור נושא את תפילת המלאך בכיכר כיפא הקדוש (סן פייטרו) בצהרי כל יום ראשון.

במהלך הטקס, הוא דורש בקצרה על המקרא מספר הבשורה באותו היום ולעתים קרובות מתייחס לאירועים בעלי חשיבות בינלאומית. דבריו של האפיפיור משודרים ברחבי העולם ברדיו ובטלויזיה וזוכים לפופולריות רבה במדיה החברתית.

בין חג הפסחא לחג השבועות, תפילת המלאך מוחלפת בתפילה "רוני מלכת שמים". תפילה זו מציינת את תחייתו של ישוע המשיח ובדומה לתפילת המלאך, בסיומה נאמרת תפילת "כבוד לאב" שלוש פעמים.

 

תפילת המלאך/'רוני מלכת שמים' האחרונה

קרא הכול >

התפללו עם האפיפיור

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

תפילת המלאך

מַלְאַךְ אֲדֹנָי בִּשֵֹּר לְמִרְיָם,

וְהָרְתָה לְרוּחַ הַקּוֹדֶשׁ. (שמחי מרים ...)

 

הִנְּנִי שִׁפְחַת אֲדֹנָי

יֵעָשֶֹה לִי כִּדְבָרְךָ. (שמחי מרים ...)

 

וְהַדָבָר נִהְיָה בָּשָֹר

וְשָׁכַן בְּתוֹכֵנוּ. (שמחי מרים ...)

 

הִתפַּלְלִי בַּעֲדֵנוּ, אֵם הָאֱלֹהִים הַקְּדוֹשָׁה

לְמַעַן נִהְיֶה רְאוּיִים לְהבְטָחוֹת הַמָּשִׁיחַ.

תפילת המלאך

 

מַלְאַךְ אֲדֹנָי בִּשֵֹּר לְמִרְיָם,

וְהָרְתָה לְרוּחַ הַקּוֹדֶשׁ. (שמחי מרים ...)

 

הִנְּנִי שִׁפְחַת אֲדֹנָי

יֵעָשֶֹה לִי כִּדְבָרְךָ. (שמחי מרים ...)

 

וְהַדָבָר נִהְיָה בָּשָֹר

וְשָׁכַן בְּתוֹכֵנוּ. (שמחי מרים ...)

 

הִתפַּלְלִי בַּעֲדֵנוּ, אֵם הָאֱלֹהִים הַקְּדוֹשָׁה

לְמַעַן נִהְיֶה רְאוּיִים לְהבְטָחוֹת הַמָּשִׁיחַ.תפילת המלאך

 

מַלְאַךְ אֲדֹנָי בִּשֵֹּר לְמִרְיָם,

וְהָרְתָה לְרוּחַ הַקּוֹדֶשׁ. (שמחי מרים ...)

 

הִנְּנִי שִׁפְחַת אֲדֹנָי

יֵעָשֶֹה לִי כִּדְבָרְךָ. (שמחי מרים ...)

 

וְהַדָבָר נִהְיָה בָּשָֹר

וְשָׁכַן בְּתוֹכֵנוּ. (שמחי מרים ...)

 

הִתפַּלְלִי בַּעֲדֵנוּ, אֵם הָאֱלֹהִים הַקְּדוֹשָׁה

לְמַעַן נִהְיֶה רְאוּיִים לְהבְטָחוֹת הַמָּשִׁיחַ.