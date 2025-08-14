קתולים דוברי עברית מישראל הצטרפו לאפיפיור ליאו בקבלת הקהל הכללית של יום רביעי

כ-14,000 מאמינים הצטרפו לאפיפיור ליאו ה-14 בקבלת הקהל הכללית באולם פאולוס השישי ובבזיליקת פטרוס הקדוש, ביניהם היו כמה קתולים דוברי עברית מישראל.

ארבעה עשר אלף מאמינים מכל קצוות העולם השתתפו בקבלת הקהל הכללית של האפיפיור ליאו ה-14 לאחר שהתמלא אולם פאולוס השישי, מספר קטן יותר התארח בחצר פטריאנו והיתר בתוך בזיליקת פטרוס הקדוש.

דבר משמעותי במיוחד הייתה נוכחותם של 35 מאמינים מנציגות יעקב הצדיק לקתולים דוברי עברית בישראל.

"אנחנו חוזרים הביתה כדי להיות סימנים גלויים של תקווה", אמר האב פיוטר זלסקו, סגן הפטריארך הלטיני הממונה על הקתולים דוברי העברית.

הוא הסביר כי הקבוצה נמצאת ברומא "במסע עלייה לרגל לכבוד היובל, ומייצגת את שבע הקהילות שהן חלק מהנציגות, ומהכנסייה היפה של ירושלים".

"התקווה היומיומית שלנו", אמר הכהן יליד פולין, "היא לבנות גשרים בין העולם היהודי לעולם הקתולי, להתפלל עבור שחרור החטופים, וגם כן לסיום הסבל בעזה ולמען כל קורבנות הסכסוך בארץ הקודש".

הוא הדגיש את מרכזיות הסליחה. "אנחנו תמיד שואפים להיות עם כל מי שחי בכאב, כי לדמעות של אמא אין דגל, ואנחנו כנוצרים חייבים להציע אור לכל אחד", אמר.

האב בנדטו די ביטונטו יליד איטליה, כהן הקהילה של שמעון וחנה הקדושים, אמר: "בימים אלה, הרחק מההרס של השנתיים האחרונות ובלב ליבה של הנצרות, המאמינים שלנו מרגישים את החופש לבטא את אמונתם ולחיות אותה יחד עם כל כך הרבה קתולים אחרים שהגיעו מכל רחבי העולם".

צעירים מ"עבודת הנוער ג'ורג'יו לה פירה"

סימנים גלויים נוספים של תקווה באולם פאולוס השישי היו 150 הצעירים מהמחנה הבינלאומי בחסות "עבודת הנוער ג'ורג'יו לה פירה".

"לאפיפיור, כולם יחד – ללא קשר לדת, לתרבות וללאום – העידו שעם רצון ומחויבות קונקרטית, שלום הוא אפשרות ממשית", אמר גבריאלה פקיולי, נשיא הקבוצה. "הם חיים חוויה אנושית בהשראת המחשבה האקטואלית ביותר של 'ראש העיר הקדוש', והם מתמודדים עם השאלות הגדולות של דיאלוג למען השלום בים התיכון".

הצעירים מתארחים מ-10 עד 21 באוגוסט ב-Villaggio La Vela בקסטיליונה דלה פסקיאה, החוגג השנה 70 שנה להיווסדו.

הם צעירים בגילאי אוניברסיטה מאיטליה, לבנון, מצרים, סוריה, אוקראינה, רוסיה, ישראל, פלסטין ומדינות נוספות באזור הים התיכון.

אחד מהם, אליה גראנקי, בחווייתו הראשונה, אומר שהוא נדהם "מקבלת הפנים ללא תנאים, ללא גבולות, שאנו נושמים מדי יום בינינו; דרך שיתוף יומיומי, נבנה שלום".

נערי מזבח ממלטה

מספר נערי מזבח מלטזים מגודזו גם בירכו את האפיפיור. הם בגילאי 13 עד 16 והם חלק מהקבוצה השלישית מתוך שש קבוצות שבמהלך הקיץ מסייעות בעריכת המיסות הנחגגות בבזיליקת פטרוס הקדוש, ומחדשות מסורת שנשמרת כבר 60 שנה.

מאז 1965, עוד לפני סיום ועידת הוותיקן השנייה, מגיעים לוותיקן נערי מזבח צעירים ממלטה בכל קיץ.



שני ציורים כמתנות

מיכל ליבאנט, מייסד וראש קהילת דיסמאס, הפעילה בסיוע רוחני בבתי כלא סלובקיים, העניק לאפיפיור ליאו ה-14 ציור שצויר על ידי אסיר עולם מליאופולדוב

"אלוהים לא פועל רק בחוץ. אלוהים רוצה לשנות אנשים גם בבית הכלא", מסביר מר ליבאנט, ומדגיש כיצד "גם לאנשים אלו האב שבשמיים נותן את האפשרות לחזור הביתה".

אווה ווקינה, אמנית קרואטית צעירה, הציגה גם היא אחד מציוריה, בשם Habemus Papam. "ב-8 במאי, יום בחירתו של האפיפיור ליאו ה-14, ציירתי אותו בארבע שעות, והרגשתי שאני מתארת כיצד רוח הקודש פועלת בכנסייה", מסבירה הצעירה, שהשתתפה בקבלת הקהל מלווה באחות מטיאה פאצ'אר.

האחות הפרנציסקנית של המשיח המלך: "בעבודותיה אני רואה שמיים; הם מעשה של אמונה ושמחה; הם פרי תפילתה".

