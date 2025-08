הקדוש ג'ון הנרי ניומן יוכרז כדוקטור חדש של הכנסייה

האפיפיור לאו סולל את הדרך להכרזה רשמית על הקדוש ג'ון הנרי ניומן כ"דוקטור של הכנסייה".

מאת אלסנדרו דה קרוליס

אחד ההוגים המודרניים הגדולים של הנצרות, ודמות מפתח של מסע רוחני ואנושי שהותיר חותם עמוק על הכנסייה והאקומניזם של המאה ה-19, שחיבר כתבים המראים כיצד חיי האמונה הם דיאלוג יומיומי "לב אל לב" עם ישוע. חיים שהוקדשו באנרגיה ובתשוקה לבשורה - שהגיעו לשיאם בקנוניזציה שלו ב-2019 - שיובילו בקרוב להכרזת הקרדינל האנגלי ג'ון הנרי ניומן כדוקטור של הכנסייה.





החדשות פורסמו היום, 31 ביולי, בהודעה של משרד העיתונות של הכס הקדוש, שדיווח כי במהלך פגישה שהוענקה לקרדינל מרצ'לו סמרארו, פרפקט הדיקסטריה לענייני הקדושים, האפיפיור לאו ה-14 "אישר את חוות הדעת החיובית של מושב המליאה של הקרדינלים והבישופים, חברי הדיקסטריה לענייני קדושים, בנוגע לתואר דוקטור של הכנסייה האוניברסלית, אשר יוענק בקרוב לקדוש ג'ון הנרי ניומן".



"מצללים ודימויים אל האמת"

"הובל, האור המנחה, בתוך החושך הכבד, הנחה אותי,

הלילה אפל, ואני רחוק מביתי, הנחה אותי...

כבר זמן רב שברכתך מלווה אותי, ובטוח אני שעדיין תוביל אותי דרך ביצות ומצוקים, על פני נהרות שוצפים,

עד שהלילה יחלוף, ועם שחר יחייכו פני מלאכים אלה שאהבתי מזמן,

ואשר נעלמו ממני לזמן מה."



ג'ון הנרי ניומן היה בן 32 כשעלתה תפילה זו מלבו במהלך שובו לאנגליה לאחר מסע ארוך באיטליה. הוא נולד בשנת 1801, וכבר היה פסטור אנגליקני במשך שמונה שנים וזכה להכרה נרחבת כאחד המוחות המבריקים בכנסייתו - איש ששבה בקסמיו הן במילה הכתובה והן המדוברת.



הנסיעה לאיטליה בשנת 1832 העמיקה את חיפושו הפנימיים. ניומן נשא בקרבו צמא לדעת את עומק האלוהים, "האור המנחה" שלו, שהיה עבורו גם אור האמת - האמת על ישוע, טבעה האמיתי של הכנסייה, ומסורת המאות הראשונות, כשמורי הכנסייה דיברו לכנסייה שעדיין לא הייתה מחולקת. אוקספורד - מרכז אמונתו והמקום שבו הקדוש לעתיד חי ועבד - הפכה לדרך שלאורכה השתנו בהדרגה השקפותיו לכיוון הקתוליות.



בשנת 1845, הוא זיקק את מסעו הרוחני לתוך ה"מסה על התפתחות הדוקטרינה הנוצרית" (Essay on the Development of Christian Doctrine), פרי של מרדף ארוך אחר אותו אור, אותו זיהה לבסוף בכנסייה הקתולית - כנסייה שראה שנולדה מליבו של ישוע, הכנסייה של הקדושים המעונים והאבות הקדומים, אשר, כמו עץ, גדלה והתפתחה לאורך ההיסטוריה. זמן קצר לאחר מכן, הוא ביקש להתקבל לכנסייה הקתולית, מה שהתרחש ב-8 באוקטובר 1845. מאוחר יותר הוא כתב על הרגע הזה: "זה היה כמו להיכנס לנמל לאחר ים סוער; ואושרי בעניין זה נשאר עד היום ללא הפרעה."

מסירות רוחנית לפיליפ נרי הקדוש

בשנת 1846, הוא שב לאיטליה כדי להיכנס, כסמינריסט צנוע - למרות היותו תיאולוג והוגה בעל שם בינלאומי - ל"קולגיו די פרופגנדה פידה". "זה כל כך נפלא להיות כאן," הוא כתב. "זה כמו חלום, ובכל זאת כל כך רגוע, כל כך בטוח, כל כך מאושר, כאילו זו הגשמה של תקווה ארוכה, ותחילת חיים חדשים." ב-30 במאי 1847, מעגל ייעודו הושלם עם הסמכתו לכהונה.

במהלך חודשים אלה, ניומן נמשך עמוקות לדמותו של פיליפ נרי הקדוש - נשמה נוספת, כמוהו, ש"אומצה" על ידי רומא. כאשר האפיפיור המבורך פיוס התשיעי עודד אותו לשוב לאנגליה, ניומן הקים שם אגודה דתית (Oratory), שהוקדשה לקדוש איתו חלק רוח טובה ושמחה. הומור טוב זה נשאר שלם גם לאורך האתגרים הרבים שעמדו בפניו בהקמת מוסדות קתוליים במולדתו, שרבים מהם נראו בתחילה ככושלים. עם זאת, מוחו המשיך לייצר כתבים מבריקים להגנה ותמיכה בקתוליות - אפילו תחת התקפות עזות.



בשנת 1879, האפיפיור לאו השלושה-עשר הפך אותו לקרדינל. כששמע את החדשות, ניומן בכה משמחה: "הענן הוסר לנצח." הוא המשיך בעבודתו האפוסטולית בעוצמה שלא פחתה עד למותו ב-11 באוגוסט 1890. על מצבתו, הוא ביקש שיירשמו רק שמו וביטוי קצר, כזה שמגלם את הקשת יוצאת הדופן של 89 שנות חייו: Ex umbris et imaginibus in Veritatem ", מצללים ודימויים אל האמת".

בנדיקטוס ה-16 הכריז עליו כמבורך בשנת 2010, וכך כיבד אדם של תפילה עמוקה, כפי שאמר, "הוא חי את אותה ראייה אנושית עמוקה של שירות הכהונה בטיפול המסור שלו" באנשים: "ביקור חולים ועניים, ניחום אבלים, דאגה לאלה שבכלא."

'Cor ad cor loquitur'

ניומן הוכרז כקדוש בשנת 2019 על ידי האפיפיור פרנציסקוס, אשר, באנציקליקה Dilexit nos , הסביר מדוע הקרדינל האנגלי בחר כמוטו שלו את הביטוי Cor ad cor loquitur — "הלב מדבר אל הלב.", ציין האפיפיור, מעבר לכל ויכוח דיאלקטי, האדון מושיע אותנו על ידי דיבור מליבו ללבנו: "הבנה זו הובילה אותו, האינטלקטואל המכובד, להכיר בכך שהמפגש העמוק ביותר שלו עם עצמו ועם האדון הגיע לא מקריאתו או מהתבוננותו, אלא מהדיאלוג המתפלל שלו, לב אל לב, עם ישוע, החי והנוכח. בלחם הקודש פגש ניומן את ליבו החי של ישוע, המסוגל לשחרר אותנו, לתת משמעות לכל רגע בחיינו ולהעניק שלום אמיתי".