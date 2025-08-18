האפיפיור ליאו ה-14 קורא לבישופים באמזונס לבשר את בשורת המשיח בבהירות

האפיפיור ליאו ה-14 שב ומדגיש את החשיבות שבבשורת ישוע המשיח, בבהירות ובחסד עצום, בפני תושבי אזור האמזונס, במכתב ששלח לפסגת הכנסייה של אזור האמזונס, המתקיימת השבוע

מאת דבורה קסטלאנו לובוב



"יש הכרח לבשר בבהירות ובחסד רב את הבשורה של ישוע המשיח, שבו מתקיימים כל הדברים, לתושבי האמזונס. כך נוכל להעניק להם בטהרה את לחם הבשורה הטובה ואת מזון האוכריסטיה השמיימי, שהם הדרך היחידה להיות באמת עם האלוהים וחלק מגופו הרוחני של המשיח."

האפיפיור ליאו ה-14 הדגיש זאת לבישופים של אזור האמזונס במברק שנשלח בשמו על ידי מזכיר המדינה הקרדינל פייטרו פרולין, שיועד לנשיא הועדה, הקרדינל פדרו ריקרדו בארטו חימנו, ממסדר הישועים.

האפיפיור שלח את ההודעה לרגל כינוס ועדת הבישופים של האמזונס, שתתקיים בין ה-17 ל-20 באוגוסט בבוגוטה, קולומביה.



במברק הוא הציע שלוש המלצות, ובהן "לזכור שלושה ממדים הקשורים זה בזה בעבודה הפסטורלית באזור זה: שליחות הכנסייה לבשר את הבשורה לכל (AD GENTES,1), יחס הוגן לעמים החיים שם, והטיפול בבית המשותף".

הכוח בהכרזת שם המשיח

בתוך הדוקטרינה הנצחית הזו, אמר האפיפיור ליאו, ברורות גם כן הזכות והחובה לטפל ב"בית" שהפקיד בידינו אלוהים האב כמשגיחים.

האפיפיור חזר והדגיש את חשיבות הדבר "כדי שאף אחד לא יהרוס בחוסר אחריות את המשאבים הטבעיים המעידים על טובו ויופיו של הבורא, וגם לא, על אחת כמה וכמה, ישעבד את עצמו אליהם כעבד או כעובד טבע, שכן הדברים ניתנו לנו כדי שנוכל להשיג את מטרתנו שהיא לשבח את אלוהים ובכך להשיג את ישועת נשמותינו".

טובתה הכללית של הכנסייה

האפיפיור ליאו הודה לבישופים על מאמציהם לקידום טובת הכלל של הכנסייה עבור המאמינים באזור האמזונס. תוך התחשבות בלקחים שנלמדו מהסינוד בנוגע להקשבה והשתתפות של כל בעלי התפקידים והייעודים בכנסייה, האפיפיור עודד אותם "לחפש - מתוך אחדות ושיתוף פעולה הדדי וראוי לגוף הבישופים המאוחד - דרכים שדרכם ניתן לסייע באופן יעיל וברור לבישופים האזוריים ולנציגים הפטריארכליים במילוי שליחותם."

אי-הצדק נסוג בכל מקום שבו מוכרז שם המשיח

האפיפיור ליאו ה-14 המשיך לבחון כיצד הכרזת המשיח מרפאת חברות.

"במשימה זו", הרהר האפיפיור ליאו, "מניעה אותנו הוודאות, שאושרה על ידי תולדות הכנסייה, שבכל מקום שבו מוכרז שם המשיח, אי-הצדק נסוג באופן יחסי, שכן, כפי שקובע השליח פאולוס, כל צורה של ניצול שנגרמת לאדם על ידי אדם אחר תעלם אם נהיה מסוגלים לקבל זה את זה כאחים ואחיות."

לבסוף, האפיפיור סיכם בהענקת ברכה אפוסטולית לבישופים ולכל מי שהופקד לטיפולם הרוחני.