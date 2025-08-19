קתולים דוברי עברית מישראל עלו לרגל לרומא עם תפילה למען השלום

האב פיוטר זלסקו מדבר עם האפיפיור ליאו בקבלת הקהל הכללית של יום רביעי

האב פיוטר זלסקו הוביל קבוצה של קתולים דוברי עברית מישראל שעלו לרגל לרומא, שם השתתפו בקבלת הקהל הכללית של האפיפיור והתפללו למען השלום.

מאת האב פאוול ריטל-אנדריאניק וקארול דרמורוס

הם חיים בישראל, מדברים עברית והם קתולים. למרות שחברי נציגות יעקב הצדיק לקתולים דוברי עברית פגשו בעבר אישים כמו יוחנן פאולוס השני, זו הייתה הפעם הראשונה שהם הגיעו יחד כנציגות לפגוש את האפיפיור.

"אנחנו שמחים שיכולנו לפגוש את האב הקדוש. אמרתי לו שאנחנו קתולים דוברי עברית, שיש לנו שבע קהילות בישראל, ואנחנו מבקשים ממנו לא לשכוח אותנו", אמר האב פיוטר זלסקו, הנציג הפטריארכלי הממונה על נציגות יעקב הצדיק לקתולים דוברי עברית בישראל, בשיחה עם "חדשות הוותיקן."

האב הקדוש קיבל את עולי הרגל בחיוך ובלב פתוח. "זה היה השיא של העלייה לרגל שלנו. האפיפיור בירך אותנו ודיבר איתנו. זה היה מפגש מרגש בצורה בלתי רגילה", הוסיף האב זלסקו.

אבִּי, אחד מעולי הרגל, אמר שהרגיש בבית ברומא. "אנחנו 100% ישראלים ו-100% קתולים, ואנחנו מתפללים למען השלום", אמר.

עולה רגל נוסף, נדב, הדגיש ואמר כי שורשי הכנסייה נמצאים בארץ הקודש. "הפטרון שלנו, יעקב הצדיק, היה יהודי ודיבר עברית. אנחנו סימן של תקווה, ואנחנו מתפללים למען השלום בארץ הקודש בין ישראלים לפלסטינים."

הדלת הקדושה ותפילה בעברית

עולי הרגל ביקרו בבזיליקות ובקטקומבות של רומא, והתפללו בעברית. "אני בטוח שבמקומות רבים מאלה, סעודת האדון נחגגה בעברית בפעם הראשונה", ציין האב זלסקו.

רגע מרשים במיוחד התרחש כשהקבוצה עברה דרך הדלת הקדושה של בזיליקת פטרוס הקדוש. "לא הרגשנו כאורחים. פטרוס הקדוש נולד בגליל; פאולוס הקדוש היה יהודי, אז הרגשנו בבית", הדגיש האב זלסקו.

האפיפיור ליאו מצטלם עם חברי נציגות יעקב הצדיק

70 שנה לנציגות יעקב הצדיק

הנציגות על שם יעקב הצדיק הוקמה בשנת 1955 והיום היא כוללת שבע קהילות דוברות עברית בישראל. זהו חלק קטן אך תוסס של הכנסייה הלטינית בארץ הקודש.

"יש לנו חיי קהילה, קבוצות נוער ומחנות קיץ לילדים... אנחנו מיעוט, אבל אנחנו מנסים להיות גשר בין החברה היהודית לכנסייה", אמר האב זלסקו, ועודד את המאמינים ברחבי העולם לתמוך במשימת הנציגות.

הקהילה הקתולית דוברת העברית קיבלה תמיכה מאפיפיורים שונים. יוחנן פאולוס השני מילא תפקיד חיוני, כשקיבל בברכה חברים מהקהילה, והיה האפיפיור הראשון שביקר בבית כנסת ברומא, והתפלל בכותל המערבי בירושלים.

המחוות שלו שברו מחסומים ופתחו דרכים חדשות ליצירת דיאלוג קתולי-יהודי. שנת היובל של הנציגות חופפת גם לציון 60 שנה למסמך - "Nostra aetate", הצהרה של ועידת הוותיקן השנייה שעוסקת ביחסי הכנסייה עם הדתות האחרות.

משימה של תקווה

הקתולים דוברי עברית, אשר חיים בארץ שמצולקת מקונפליקטים, מבקשים להעיד על שלום. "העולם במזרח התיכון זקוק לאנשים שמראים ששלום הוא דבר אפשרי", אמר האב זלסקו.

נוכחותם ברומא ותפילתם בשפת השליחים משמשת תזכורת לכך ששורשי הכנסייה נמצאים בארץ הקודש - ושלקהילה הקטנה הזו יש היום משימה גדולה: להיות מגדלור של אחדות, שלום ותקווה.