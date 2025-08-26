הפטריארכים היווני והלטיני של ירושלים: 'הגיע הזמן לסיים את מעגל האלימות'

הקרדינל פיירבטיסטה פיצבאלה, והפטריארך היווני – אורתודוקסי של ירושלים תאופילוס ה-3, מבקרים בכנסייה של המשפחה הקדושה בעזה

בעקבות תוכנית הממשלה הישראלית שאושרה להשתלטות על עזה, הפטריארכיות היוונית-אורתודוקסית והלטינית של ירושלים קוראות להפסקת המלחמה, ומדגישות כי "היה מספיק הרס" ומדגישות את הצרכים "של המשפחות מכל הצדדים – שסבלו זמן רב מדי" – כדי שיוכלו להתחיל להחלים.

מאת קילצה גאסי

לאחר שממשלת ישראל הודיעה כי הקבינט הביטחוני שלה אישר תוכנית להשתלטות על העיר עזה, הפטריארכיה היוונית-אורתודוקסית והפטריארכיה הלטינית של ירושלים פרסמו הצהרה משותפת, שהשורה הראשונה בה לקוחה מספר משלי יב:18: "בְּאֹרַח-צְדָקָה חַיִּים, וְדֶרֶךְ נְתִיבָה אַל-מָוֶת."

"שערי הגיהינום ייפתחו"

ההצהרה מתארת את אירועי הימים האחרונים, שכן גיוס צבאי נרחב והכנות למתקפה עומדים בראש מעייניהם של כולם.

יתר על כן, הדיווחים מציינים כי תושבי העיר עזה – בה חיים כמעט מיליון אזרחים, כולל הקהילה הנוצרית – אמורים להתפנות ולעבור לחלק הדרומי של רצועת עזה.

לכל אורך המלחמה, המתחם היווני-אורתודוקסי של פורפיריוס הקדוש והמתחם הלטיני של המשפחה הקדושה שימשו מקומות בטוחים למאות אזרחים שחיפשו מקלט מהאלימות."

בזמן הצהרה זו, כבר ניתנו הוראות פינוי למספר שכונות בעיר עזה". ההפצצות הכבדות נמשכות, כאשר מספר ההרוגים וההרס רק הולכים וגדלים.

ההצהרה מציינת כי אזהרה קודמת של ממשלת ישראל – כי "שערי הגיהינום ייפתחו" – נראית כהופכת למציאות.

הפטריארכיות מדגישות כי אזהרה זו לא הייתה "רק איום – זו מציאות שכבר מתרחשת." הכוונות המוצהרות של ממשלת ישראל, הפעולות הצבאיות הקודמות בעזה, והדיווחים מהשטח מהווים הוכחה לכך.

לכל אורך המלחמה, המתחם היווני-אורתודוקסי של פורפיריוס הקדוש והמתחם הלטיני של המשפחה הקדושה שימשו מקומות בטוחים למאות אזרחים שחיפשו מקלט מהאלימות. (AFP or licensors)

מה עלינו לעשות?

במהלך כל המלחמה, המתחם היווני-אורתודוקסי של סנט פורפיריוס והמתחם הלטיני של כנסיית המשפחה הקדושה שימשו מקומות בטוחים למאות אזרחים שחיפשו מקלט מהאלימות.

ההצהרה ממשיכה ומדגישה כי המתחם הלטיני מספק מחסה לאנשים עם מוגבלויות, המטופלים על ידי האחיות של הצדקה.

אבל כעת, לכל התושבים בעיר עזה – כולל אלה שנעקרו – יש בחירה לעשות: האם הם נשארים בעיר, או מתפנים?

הפטריארכים הלטיני והיווני אומרים כי "עזיבת העיר עזה והניסיון לברוח דרומה תהיה עבור רבים גזר דין מוות", שכן הם חלשים ונמצאים בתת-תזונה.

לכן, הכהנים והנזירות החליטו להישאר ולטפל באלו שיבחרו להישאר בעיר עזה.

תוצאות התקיפה הישראלית על כנסיית המשפחה הקדושה, בעיר עזה.

זו לא הדרך הנכונה

מה יקרה לקהילה הנוצרית ולכלל אוכלוסיית עזה לא ברור, מציינת ההצהרה. לכן, היא חוזרת על מה שכבר נאמר: "לא יכול להיות עתיד שייבנה על שבי, עקירה כפויה של פלסטינים או נקמה".

הפטריארכים היווני והלטיני מדגישים את הדברים שנאמרו על ידי האפיפיור ליאו ה-14 רק כמה ימים קודם לכן בפני קבוצת הפליטים של צ'אגוס.

"יש לכבד את כל העמים, אפילו הקטנים והחלשים ביותר, על ידי אלה שחזקים בזהותם ובזכויותיהם – במיוחד בזכות לחיות באדמתם שלהם. לאף אחד אין זכות לכפות עליהם גלות", אמר האפיפיור.

כשמעל לחצי מיליון אנשים בעזה עומדים בפני רעב ויותר מ-60,000 איש נהרגו מאז אוקטובר 2023, שתי הפטריארכיות מפרסמות הצהרה ברורה וישירה: "זו לא הדרך הנכונה. אין שום הצדקה לעקירה מכוונת וכפויה של אזרחים".

"הגיע הזמן לסיים את מעגל האלימות הזה, לסיים את המלחמה, ולתת עדיפות לטובת הכלל", נמשכת ההצהרה המשותפת.

היא אומרת ששני הצדדים חוו הרס, באדמה ובחיי האנשים. הפטריארכים הלטיני והיווני קוראים למשפחות מכל הצדדים – "שסבלו זמן רב מדי" – לקבל את ההזדמנות להתחיל לנוע לעבר החלמה.

בתחושת דחיפות, ההצהרה קוראת "לקהילה הבינלאומית לפעול כדי לסיים את המלחמה חסרת ההיגיון וההרסנית הזו, ולהבטיח שהנעדרים והחטופים הישראלים יוכלו לחזור הביתה בשלום".

הפטריארכיות מסיימות בתפילה שליבם של כל בני האדם ישתנה ושכולנו נוכל ללכת בדרכי הצדק והחיים – "למען עזה, ולמען כל ארץ הקודש".