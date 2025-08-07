קרדינל קיופיץ' ביום השנה לנגסאקי: שלום דורש יותר מהפסקת אש של פחד

בציון 80 שנה להפצצות האטום על הירושימה ונגסאקי, הקרדינל קיופיץ', שנמצא במסע "עלייה לרגל לשלום" עם מנהיגי כנסייה אמריקאים נוספים, נשא נאום ב"סימפוזיון הבין-דתי בנושאי גרעין ושלום עולמי" בנגסאקי, והציג הערכה חריפה בנוגע להחלטת ארה"ב להשתמש בנשק אטומי במלחמת העולם השנייה.

מאת לינדה בורדוני

בנאום שנשא במהלך 'סימפוזיון בין-דתי בנושאי גרעין ושלום עולמי' בנגסאקי, ביום השנה ה-80 להפצצות הגרעיניות על הירושימה ונגסאקי, הקרדינל בלייס הציג הרהורים מנקודת מבטו כמנהיג כנסייה, אך גם כאזרח אמריקאי הבוחן את החלטת ארה"ב להשתמש בנשק אטומי במלחמת העולם השנייה.



הארכיבישוף של שיקגו כינה את ההפצצות של 1945 "כפגיעות עמוקות" בשל נטישת עקרונות יסוד בדין הבין-לאומי ובתורת המוסר הקתולית, ובמיוחד ההבחנה בין לוחמים לאזרחים.



"ההתעקשות המסורתית על חסינותם של אזרחים קרסה במהלך הפראות של מלחמת העולם השנייה", אמר הקרדינל.

הוא הזכיר את הפצצות התבערה על ערים יפניות לפני התקיפות האטומיות וביקר את הנורמליזציה של פגיעה באזרחים תחת ההיגיון של "מלחמה טוטאלית."

הוא ציין שהירושימה ונגסאקי נבחרו, בין היתר, כי ערים אחרות כבר נהרסו, מה שהיה מפחית את ההשפעה הפסיכולוגית של הנשק החדש.

הקרדינל קיופיץ' הזכיר את כתביו של הישועי האמריקאי ג'ון פורד, שכבר בשנת 1944 גינה "את פצצות ההשמדה" כבלתי קבילות מבחינה מוסרית. אזהרתו של פורד, אמר הקרדינל, מהדהדת גם היום שכן השאלות המוסריות סביב הרתעה גרעינית נותרו בלתי פתורות.

שינוי בדעת הקהל

בעודו מכיר בכך שדעת הקהל בארה"ב השתנתה, וכיום רוב האנשים לא תומכים בעניין הפצצות האטומיות בזמן מלחמת העולם השנייה, הקרדינל קיופיץ' הביע דאגה מכך שאמריקאים רבים עדיין מקבלים את הרעיון והשימוש בכלי נשק גרעיני בתרחישי סכסוך מודרניים.

הוא ציטט סקרים עדכניים המראים תמיכה ציבורית מתמשכת בתקיפות גרעיניות במלחמות היפותטיות אם פעולות כאלה יצילו חיילים אמריקאים.

"הדבר מצביע על כך שהנכונות של הציבור בארה"ב להשתמש בנשק גרעיני ולהרוג אזרחים זרים במכוון לא השתנתה כל כך מאז 1945", אמר.

הארכיבישוף של שיקגו הדגיש גם את הצורך לנסח מחדש את מסורת "המלחמה הצודקת" של הכנסייה. הוא טען שהיא צריכה להיות מושרשת בהתפתחות מוסרית וסולידריות ולא בשיקול אסטרטגי.

"הקרדינל התייחס גם לחשיבותו של פירוק נשק אינטגרלי, מונח שפותח על ידי המשרד לקידום פיתוח אנושי אינטגרלי בוותיקן, שלדבריו קורא לטפל ביסודות החברתיים, הכלכליים והאקולוגיים של השלום."



אשליית ההרתעה הגרעינית

בביקורת על הרתעה גרעינית, הקרדינל קיופיץ' הצהיר: 'השימוש באיומים... לעולם לא יכול להביא לדו-קיום שליו בין מדינות, כפי שיכולה לעשות אתיקה ששואבת השראה מסולידריות, התפתחות אמיתית וזכויות אדם."





הוא הזהיר מפני אשליית השלום שנוצרת על ידי קיפאון הדדי וציטט מתחים גיאופוליטיים אחרונים, כמו אלה שמעורבים בהם איראן וצפון קוריאה, כהוכחה לסכנה המתמשכת הנשקפת מנשק גרעיני.

האחריות של ארצות הברית

מכיוון שארה"ב נותרה אחת משתי מעצמות-העל הגרעיניות בעולם, לצד רוסיה, הקרדינל האמריקאי אמר שעל ארצו מוטלת אחריות מיוחדת.

"ארה"ב חייבת לשאוף לבנות סדר בין-לאומי שיהיה מבוסס על יסודות לא-גרעיניים", הוא הפציר, וקרא למאמצים מחודשים לצמצום הנשק ולדחיית ניאו-בדלנות.

קיופיץ' סיכם בכבוד להיבאקושה – ניצולי הפצצות האטום – על עשרות שנות פעילותם למען השלום. קולם, אמר, חייב להמשיך לתת השראה למאמצים לסיים את מרוץ החימוש הגרעיני.

"המין האנושי חייב להתחייב לסיומו של מרוץ החימוש הגרעיני, כי זהו מרוץ שאף אחד לא יכול באמת לנצח בו, אבל מיליוני אנשים יכולים באמת להפסיד בו."