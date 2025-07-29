אחים תאומים השיקו פלטפורמה אינטרנטית כדי "לתת קול" לנוצרים המזרחיים

המיסיונרים הדיגיטליים שארבל וג'ובאני משתמשים ברשתות החברתיות כדי לשתף את התרבות והמסורות של הנוצרים במזרח התיכון בעיצומה של רדיפה.

מאת קילצ'ה גאסי

בין אלפי הצעירים שהגיעו מכל קצוות העולם כדי לקחת חלק ביובל המיסיונרים הדיגיטליים ומשפיענים קתולים וביובל הנוער השבוע, נמצאים האחים התאומים מלבנון: שארבל וג'ובאני לטיף.

עם יותר מ-600,000 עוקבים בחשבון האינסטגרם שלהם "eastern_christians", האחים הקדישו את העמוד לשיתוף מידע על נוצרים החיים במזרח התיכון ובצפון אפריקה.

במקום לראות את עצמם כמשפיענים, הם מתארים את עבודתם כהמשך של שליחות בת מאות שנים.

ממשיכים שליחות בת 2,000 שנה

בשיחה עם ג'וזף טולוך מחדשות הוותיקן, ג'ובאני הסביר ששליחותם החלה לפני אלפיים שנה עם ישוע. "אנחנו ממשיכים אותה כי זו אחריות של כל דור לקבל אותה, לחזק אותה ולהעביר אותה הלאה". הוא הדגיש כי "זה הזמן של הדור שלנו לתרום לאמונה ולקהילה שלנו".

"כשאתה נולד נוצרי במזרח התיכון", המשיך שארבל, "אתה נולד עם שליחות". הוא סיפר שהתרבות, הזהות והמסורות שלהם עברו מדור לדור מאז הנוצרים הראשונים, והאחים מרגישים שיש להם אחריות לשמר את "המתנה היפה הזו" ולהעביר אותה הלאה.

והשניים מכירים בכך שהמשימה הזו מתפרשת הרבה מעבר למזרח התיכון, עד קצוות תבל – והרשתות החברתיות אפשרו זאת.

אנחנו יותר

בעידן של טיקטוקים, סרטונים קצרים ולייקים, שארבל וג'ובאני מדגישים שהחשבון שלהם "eastern_christians" הוא לא רק עמוד ברשת חברתית. "זהו האמצעי הטוב ביותר להפיץ את הבשורה, להגיע לאנשים ולהעלות מודעות", הסביר ג'ובאני.

המוטיבציה מאחורי החשבון שלהם לא הייתה רק להוסיף עוד מידע לעולם מלא בחדשות ונתונים. כפי שתיאר שארבל, זו הייתה הזדמנות לשנות את הנרטיב ולעבור מפסיבי לאקטיבי, מלדבר רק על מה שנעשה לנוצרים המזרחיים, לספר מי הם באמת.

"אנחנו יותר ממה שנעשה לנו. אנחנו אמנות. אנחנו מוזיקה. אנחנו אמונה. אנחנו חוסן", הוא הדגיש. באמצעות הפוסטים שלהם, האחים יכולים "ליצור קול לעם שלנו" בעיצומה של רדיפה ואתגרים מודרניים.

כמו שלא היה מעולם

במשך עשרות שנים, חיי הנוצרים במזרח התיכון היו רצופים בקשיים. מחקר עדכני הראה שבעשור האחרון אחוז הנוצרים באזור ירד מכ-13% ל-4%. "זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שלנו שזה קורה בזמן שאנחנו בחיים", הדגיש שארבל, ואמר שהיו תקופות אחרות של רדיפה אבל לא כמו זו של היום.

הפתרון, הוא המשיך, אינו לעזוב את מולדתם. "אנחנו לא רוצים לברוח ממשהו שנלחמנו עליו במשך אלפיים שנה. זו הזהות שלנו; זה הבית שלנו... זה לא פתרון עבורנו". שארבל הסביר שהפתרון שהם רוצים הוא לחיות בשמחה ובכבוד במזרח התיכון.

להגיע לעולם דרך הרשתות החברתיות

הגעה ל-800,000 עוקבים בכל פלטפורמות המדיה החברתית היא משהו שהאחים מייחסים לתפילה ורוח הקודש. אבל זה גם אפשר להם לעשות משהו למען הקהילה שלהם, העולם והנוצרים בכל מקום.

לכן, להיות ברומא לרגל יובל המיסיונרים הדיגיטליים והמשפיענים הקתולים היה מיוחד במיוחד עבורם. "אני חושב שהוותיקן מנסה לשלוח מסר לעולם עד כמה חשוב לנו כקתולים וכנוצרים להיות ברשתות החברתיות", שיתף שארבל.

"רשתות חברתיות הן כלי עוצמתי מאוד", ציין ג'ובאני, וחזר והדגיש כי האחים נושאים באחריות גדולה במסגרת עבודת השליחות הדיגיטלית שלהם. "מה שגורם לנו להמשיך ולהתמיד במה שאנחנו עושים הוא פשוט הערכים הנוצריים שלנו. ברגע שאתה נאחז בערכים הנוצריים שלך, אין ממה לפחד".