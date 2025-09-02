Vaticano, seminario sobre «Creación y medio ambiente para un mundo de paz»

El encuentro, programado para los días 11 y 12 de septiembre en la Casina Pio IV, será inaugurado por el cardenal Parolin y está organizado por el Consejo de Altos Estudios de la Pontificia Academia de Teología, con la participación de personalidades eclesiásticas, empresariales, sociales y culturales procedentes de diversas partes del mundo.

Vatican News

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, inaugurará el 11 de septiembre a las 15:00 horas en la Casina Pio IV, en el Vaticano, el seminario internacional «Creación, naturaleza, medio ambiente para un mundo de paz», que se prolongará hasta el 12 de septiembre. Organizado por el Consejo de Estudios Superiores de la Pontificia Academia de Teología (PATH), el evento se articulará en cuatro paneles temáticos y contará con la participación de personalidades eclesiásticas, empresariales, sociales y culturales de todo el mundo. «La Iglesia se pregunta a sí misma y a las personas de buena voluntad cuáles son los caminos a seguir para proteger y reafirmar el bien común y la convivencia, en nombre de la paz, el bienestar de la humanidad y de toda la creación», se lee en el programa de los dos días.

Durante los trabajos, que tendrán como referencia el Mensaje del Papa León XIV para la X Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación 2025, el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, la encíclica Redemptor hominis del papa Juan Pablo II, la reflexión sobre la ecología del hombre del papa Benedicto XVI, la encíclica Laudato si' y la exhortación apostólica Laudate Deum del papa Francisco —los ponentes se centrarán en los retos a los que se enfrenta el hombre de hoy y en la necesidad de trabajar juntos por un renovado desarrollo humano integral. Las sesiones de estudio concluirán con la celebración eucarística presidida por el presidente de la Pontificia Academia de Teología, monseñor Antonio Staglianò, en la Basílica de San Pedro a las 17.30 horas del viernes 12 de septiembre, y con la audiencia papal prevista para el sábado 13 de septiembre a las 11.00 horas en el Vaticano.

El programa detallado del evento está disponible en la página web www.theologia.va. El seminario internacional «Creación, naturaleza, medio ambiente para un mundo de paz» se lleva a cabo gracias a la contribución de varias empresas, entre ellas Arpinge, Polideck, Guglietta Global, His Way at Work y NTT DATA. La Pontificia Academia de Teología, con el apoyo de importantes empresas, promueve en Italia y en el mundo sus actividades de acuerdo con las orientaciones contenidas en los nuevos estatutos aprobados en 2023 a través del Motu Proprio Ad Theologiam Promovendam.