Semeraro: San Carlo Acutis, una mirada humilde hacia los más débiles

El prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos presidió esta mañana, 8 de septiembre, en la Basílica de San Pedro, la misa de acción de gracias por la canonización del joven que, como destacó el Papa en la homilía de canonización, ejercía la santidad en los pequeños gestos cotidianos.

Rosario Capomasi – Ciudad del Vaticano

En el día en que se celebra la Natividad de la Virgen María, que hizo de la humildad su rasgo característico, es necesario mirar a San Carlo Acutis, que basó todo su camino espiritual y humano precisamente en la humildad. Así lo ha dicho el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, en la misa de acción de gracias por la canonización del joven, presidida hoy, lunes 8 de septiembre, en la Basílica Vaticana.

Carlo y la devoción a María

Los testimonios del proceso canónico para su beatificación y canonización, observó el cardenal en su homilía, «nos dicen unánimemente que esta virtud fue lo «más bello» de él y que la practicó dando ejemplo a sus compañeros. Y fue precisamente esta humildad la que le hizo ampliar su mirada hacia la pobreza y las necesidades de los más débiles y necesitados». Y todo ello, añadió Semeraro, en virtud de la «devoción mariana, que tenía en el rezo del Santo Rosario su manifestación más cualificada: era su cita diaria con Aquella a la que llamaba «la única mujer de su vida». El mismo deseo de visitar los santuarios marianos, como el de Pompeya, que también por razones familiares era su favorito, «podemos entenderlo como el deseo de encontrarse con la persona amada. De ella, que «guardaba todo en su corazón» (Lc 2, 19), Carlo se sentía animado a buscar el silencio interior, necesario para escuchar la voz de Dios. Por eso renovó varias veces el acto de consagración al Inmaculado Corazón de María», señaló el prefecto.

Misa de acción de gracias por la canonización de Carlo Acutis (@Vatican Media)

María, luz del alba

Continuando con su reflexión, el cardenal se detuvo a profundizar en el significado de la fiesta litúrgica de hoy, recordando cómo san Pablo VI había subrayado el «momento único e incomparable» que representa el nacimiento de la Madre de Dios; un acontecimiento no solo «gozoso, como lo es, en toda familia, el nacimiento de una nueva criatura —precisó—, sino también algo irrepetible en la historia humana, porque está directamente relacionado con el misterio de la Encarnación». Celebrar, por tanto, el nacimiento de María es acoger el designio de Dios que actúa en la historia, «con delicadeza y paciencia, partiendo de pequeños acontecimientos para realizar una obra universal». Ciertamente no es «un acontecimiento repentino e improvisado —repitió el celebrante—, sino la etapa final de una larga preparación para la encarnación del Hijo eterno de Dios. Es como la primera luz del amanecer».

La aurora entendida como «esperanza», una virtud de la que, «como nos recordó el Papa Francisco en la bula de convocatoria de este año jubilar, María es la máxima testigo». De ahí la conexión que establece Semeraro con el pensamiento de san Bernardo, quien, profundamente devoto de la Virgen, «solía repetir que la aurora simboliza la humildad: así como, de hecho, en el transcurso de las horas, ella disipa las tinieblas y anuncia la luz, así también la humildad sienta las bases para la vida espiritual. Sin humildad no puede comenzar ningún verdadero camino de fe, ni se puede crecer espiritualmente». En esencia, sin humildad no hay santidad.

Carlo en el cielo de la Iglesia

San Carlo Acutis brilla ahora en el cielo como una estrella que guía el camino del navegante, recordó sugestivamente el celebrante. «Los santos son también esto para nosotros: junto con María, la «estrella del mar», nos ayudan a navegar por la vida siempre orientados hacia Cristo. Mirando las constelaciones que brillan en el cielo de la Iglesia, hoy vemos» también a este nuevo santo de la Iglesia que exhorta a todos los fieles a seguir su testimonio, «para saborear la vida hasta el fondo e ir al encuentro del Señor en la fiesta del Cielo».

Fieles de Acutis en la Basílica Vaticana para la misa de acción de gracias presidida por el cardenal Semeraro. (@Vatican Media)