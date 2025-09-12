Parolin en Portugal: Visita a Fátima y al lugar del accidente en Lisboa

El cardenal secretario de Estado viajará al país desde hoy, 12 de septiembre, hasta el domingo 14 de septiembre. Rezará en la zona donde descarriló el Funicular da Glória en la capital y participará en el Jubileo de las Autoridades Civiles

Vatican News

El viaje del cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, a Portugal comienza con una visita al Santuario de Fátima, destino de millones de peregrinos cada año. Estará en el país del 12 al 14 de septiembre.

Según el programa, publicado por la cuenta X de la Secretaría de Estado @TerzaLoggia , el cardenal volverá mañana a Fátima y rezará el Rosario en la Capelinha das Aparições. Posteriormente, viajará a Lisboa, donde está prevista una parada de oración en el lugar del accidente del Funicular da Glória, uno de los ascensores históricos de la ciudad, que descarriló el 3 de septiembre, causando muertos y heridos.

También en Lisboa, el cardenal Parolin se reunirá con el primer ministro portugués, Luís Montenegro, y participará en el Jubileo de las Autoridades Civiles. Ese mismo día, presidirá la celebración eucarística en la Basílica de Nuestra Señora de Fátima.

Una visita de cortesía al Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, está programada para el domingo 14 de septiembre.