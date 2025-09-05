Parolin: situación trágica en Gaza, que se detenga la matanza en Ucrania

El cardenal secretario de Estado habló al margen de un evento en el hospital Bambino Gesù: por ahora nadie dialoga, pero la Santa Sede sigue alzando la voz con la esperanza de que se encuentren soluciones para ambos frentes de guerra.

Alessandro De Carolis – Ciudad del Vaticano

Es hoy una voz que clama en el desierto de la atención internacional, porque las prioridades parecen otras. La voz de la Santa Sede, que desde el inicio de la crisis en la Franja de Gaza pide un alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria y la apertura de un diálogo constructivo. Pero, por ahora, ese eco se pierde a lo lejos, mientras la amarga constatación es que, pese al goteo de masacres cotidianas, “actualmente no hay diálogos”. El cardenal Pietro Parolin habló desde el hospital pediátrico Bambino Gesù, donde este viernes 5 de septiembre acudió para bendecir una imagen de Pier Giorgio Frassati, que el próximo domingo será canonizado junto a Carlo Acutis por el Papa León.

La tragedia exige diálogo

El periodista Daniele Rocchi, de la Agencia Sir, recogió las reflexiones del secretario de Estado, especialmente su insistencia —tan reiterada también por el Papa— “en que las partes retomen el diálogo y, a través de ese diálogo —desea el cardenal Parolin—, puedan encontrarse soluciones a la terrible y trágica situación de Gaza”. La nuestra, prosiguió el purpurado, “es una voz que sigue levantándose, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Lo hicimos ayer de manera muy decidida incluso con el presidente de Israel y esperamos que esta voz, unida a la de la comunidad internacional, pueda producir algún efecto”.

Proteger a quienes no pueden desplazarse

Una pregunta lo llevó a referirse a la crítica situación que vive la parroquia local de Gaza, la cual, desde el inicio de las hostilidades, acoge a cientos de personas. La preocupación por ellos, dijo el cardenal Parolin, “es grande, porque allí hay también muchas personas con discapacidad que no pueden ser trasladadas a otro lugar. Por eso, esperamos que se respete a quienes han decidido quedarse y no tienen otra opción. Y que se escuche este llamado a protegerlos y a salvaguardarlos”.

Ucrania, las puertas abiertas del Vaticano

El último pensamiento se dirigió al otro frente bélico en Europa: Ucrania, por la cual los países de la coalición de los dispuestos reiteraron su compromiso de garantizar la seguridad. En este caso, reafirmó el secretario de Estado, “la posición de la Santa Sede es que se abra un diálogo” y recordó que el propio León XIV “llegó incluso a ofrecer el Vaticano como lugar donde pudieran llevarse a cabo esos encuentros”. Se trata, concluyó el cardenal Parolin, de “una gran disponibilidad, precisamente para ayudar a encontrar todas las vías y todos los medios que puedan poner fin a esta matanza”.

