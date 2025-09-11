Parolin: De Europa a Oriente Medio el riesgo de una "guerra de mayor alcance"

El cardenal secretario de Estado, al margen de una conferencia en la Casina Pío IV, expresó su preocupación por la evolución reciente de los principales frentes bélicos: «Si no hay un momento de reflexión, existe el riesgo de que estalle una guerra de mayor envergadura».

Valerio Palombaro - Ciudad del Vaticano

Estamos al borde del precipicio porque existe el aterrador riesgo de una escalada sin fin. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, no ocultó su preocupación por el "riesgo de una guerra de mayor alcance" en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre el ataque con drones rusos que violó el espacio aéreo polaco.

En su intervención en la Casina Pío IV, en el marco del seminario internacional sobre el tema "Creación, Naturaleza, Medio Ambiente, para un Mundo de Paz", Parolin afirmó compartir el análisis expresado ayer por el presidente italiano Sergio Mattarella, quien habló de un nivel de tensión similar al que precedió a la Primera Guerra Mundial: "Si realmente no se reconsidera el camino tomado, existe el riesgo de una escalada sin fin y, por lo tanto, también del estallido de una guerra de mayor alcance".

El drama humanitario de la Franja de Gaza

La preocupación del Cardenal Parolin también se extiende a la guerra en Oriente Medio y la tragedia en Gaza. La escalada israelí en la Franja, afirmó, "desafortunadamente continúa, a pesar de los numerosos llamamientos de la Iglesia Católica, incluido el Patriarca Latino, Cardenal Pizzaballa". Por otra parte, el cardenal destacó la "admirable resiliencia" del párroco de la Sagrada Familia en Gaza, Padre Gabriel Romanelli, y de las personas acogidas en la Iglesia de la Ciudad de Gaza: "Permanecen cerca de las personas con discapacidad y, por lo tanto, no quieren ceder a la violencia". En respuesta a una pregunta sobre la Flotilla Global Sumud, el Secretario de Estado enfatizó que "todas las operaciones humanitarias que puedan ayudar a aliviar la grave crisis humanitaria en la zona son útiles y, por lo tanto, las valoramos positivamente".

En evidencia 11/09/2025 Gaza, padre Romanelli: la llamada con el Papa fue una bendición El párroco de la Sagrada Familia relata, en un video compartido con los medios vaticanos, la conversación telefónica que mantuvo el martes 9 de septiembre con el Pontífice, tras la ...

Espacio para el diálogo y la diplomacia

La Santa Sede, además, continúa con sus incansables esfuerzos diplomáticos. "Estamos haciendo todo lo posible", afirmó. "Nuestra diplomacia busca contactar con todos los actores clave; estamos dialogando, insistiendo; estas son las herramientas que tenemos a nuestra disposición para intentar frenar esta escalada".

El uso del término genocidio

El cardenal respondió entonces a una pregunta sobre la resolución del Parlamento Europeo de hoy, que insta a los Estados miembros a reconocer a Palestina, pero no incluye el término "genocidio" para lo que está sucediendo en Gaza, a diferencia del documento firmado el lunes pasado por varios sacerdotes y obispos: "Probablemente habrán encontrado en lo que está sucediendo los elementos para proporcionar esta definición. Nosotros", aclaró, "aún no lo hemos hecho. Ya veremos. Necesitamos estudiar; deben darse las condiciones para poder hacer tal declaración".

Finalmente, al comentar la reunión de la semana pasada en el Vaticano entre el Papa León XIV y el presidente israelí Isaac Herzog, Parolin afirmó que el jefe de Estado había dado "garantías de que no habrá ocupación de Gaza". "Les doy a todos buena fe, luego es cuestión de ver los hechos", concluyó.