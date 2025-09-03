Vaticano emite sellos de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati

Los dos jóvenes que serán canonizados el domingo 7 de septiembre aparecen representados en las nuevas emisiones filatélicas presentadas por el Servicio Postal y Filatélico de la Gobernaci del Estado de la Ciudad del Vaticano. También se recuerda a San Carlos de Foucauld, como testigo de esperanza en este Año Santo, y otras conmemoraciones, como el 550º aniversario del nacimiento de Miguel Ángel.

Isabella H. de Carvalho – Ciudad del Vaticano

El próximo domingo 7 de septiembre, día en que los jóvenes Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati serán proclamados santos por la Iglesia, el Servicio Postal y Filatélico del Vaticano los celebrará con la emisión de dos nuevos sellos, en colaboración con Italia, la República de San Marino y la Orden de Malta, tal y como anunció el Governatorato el pasado 1 de septiembre.

El sello de Acutis reproduce una foto suya en la que aparece sonriendo con una mochila a la espalda durante una excursión al monte Subasio, un lugar muy querido para él por su vinculación con la memoria franciscana. El de Frassati, en cambio, reproduce un retrato suyo, propiedad de la familia, pintado por el pintor Alberto Falchetti (1878-1951). Se emitirán 60 000 ejemplares del primer sello y 50 000 del segundo, y ambos tendrán un valor de 1,35 euros.

"El testimonio de Carlo Acutis nos recuerda que la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino una llamada universal, accesible a cualquiera que viva con autenticidad su fe", explica el comunicado, añadiendo que el joven "vivió una existencia marcada por una fe limpia y ardiente, poniendo el Evangelio en el centro de su vida cotidiana y convirtiéndose en instrumento de evangelización también en el mundo digital".

Frassati era "un joven de clase alta que, sin embargo, prefirió ser el 'mozo de los pobres', arrastrando por las calles de Turín las carretas cargadas con los enseres de los desahuciados", continúa la nota. "Sus días estaban marcados por la oración, la ayuda a los necesitados, el estudio y los amigos. Su profunda fe se alimentaba de la Eucaristía diaria, la oración asidua y la confesión frecuente".

Los matasellos especiales

Los dos matasellos creados con motivo de la canonización reflejan también las vidas santas de estos dos jóvenes. En el de Acutis se reproduce gráficamente la foto del sello, junto con el símbolo de la Eucaristía con el monograma de Cristo. En el matasellos de Frassati aparece su firma y la inscripción Verso l'alto (Hacia arriba), tomada de una transcripción realizada por él mismo un mes antes de su desaparición.

Como es habitual, los días 7 y 8 de septiembre, la Oficina de Correos de la Plaza de San Pedro utilizará los matasellos especiales con el sello del die emissionis. Alternativamente, el matasellos del material filatélico, debidamente franqueado por los solicitantes con los sellos a los que se refieren los matasellos, podrá solicitarse al Sector Matasellos del Servicio Postal y Filatélico hasta el 11 de octubre de 2025.

Otras emisiones de los Correos del Vaticano

Además, también el 7 de septiembre, el Servicio de Correos y Filatelia emitirá otros sellos, matasellos y hojas filatélicas con motivo de diversas conmemoraciones. Por ejemplo, para celebrar el sexto centenario del nacimiento de la Universidad de Lovaina en Bélgica, una de las universidades católicas más antiguas de Europa, los 550 años del nacimiento de Miguel Ángel y la proclamación del dogma de la Asunción, hace 75 años. Además, con motivo del Jubileo de la Esperanza, se emitirá también un sello en honor a San Carlos de Foucauld "para celebrar y valorar su camino de fe vivida, el diálogo silencioso con el prójimo y la esperanza que supo encarnar".

Por último, los Correos del Vaticano también realizará una emisión dedicada a la conservación de los glaciares, dentro de la serie dedicada al "Decenio para la restauración del ecosistema".