La Moreneta Blanca de los Papas

Donada en 1963 a Pablo VI por el entonces embajador brasileño, la escultura de madera del siglo XVIII de Nuestra Señora de Montserrat ha estado presente en las principales celebraciones papales en el Vaticano durante 15 años. Se encuentra en excelente estado gracias a dos revisiones anuales realizadas por los restauradores del Museo Vaticano.

Paolo Ondarza – Ciudad del Vaticano

Durante catorce años, el Laboratorio de Restauración de Pintura y Materiales de Madera de los Museos Vaticanos ha tenido un paciente especial. Se trata de una estatua de madera del siglo XV de la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña, conocida como Moreneta. En el verano de 1963, con motivo de la entronización de Pablo VI, fue donada al Papa por el entonces presidente de Brasil, João Goulart. Fue creada en el país sudamericano en el siglo XVIII y reproducía la imagen de la Virgen en madera de castaño.

Stefania Colesanti con Nuestra Señora de Montserrat

Piel clara

A diferencia del original, el ejemplar del Vaticano tiene la piel pálida. Lleva un vestido ricamente decorado que ondea al viento. Originalmente también llevaba collar y pendientes. Sus ojos están delicadamente elaborados en pasta de vidrio. En sus brazos está el Niño Bendiciendo, sosteniendo un globo terráqueo en la mano izquierda. El Papa Montini, gran admirador de las esculturas de madera, lo mandó colocar en la antecámara papal.

La estatua en el momento en que se encontraba en el apartamento papal.

De Pablo VI a León XIV

Desde 2011, por encargo de Benedicto XVI, la escultura ha acompañado las principales celebraciones papales en la Basílica Vaticana y la Plaza de San Pedro. Para preservar su extraordinaria belleza, esta preciosa pieza, sujeta a frecuentes traslados, ha estado bajo el cuidado de Stefania Colesanti , restauradora principal del Laboratorio de los Museos Vaticanos, durante casi quince años.

"Llevo casi treinta años trabajando con esculturas de madera: es una pasión para mí", explica, sin ocultar un vínculo profesional, emocional y espiritual especial con la Virgen de Montserrat. "Cuando llegó aquí en 2011, presentaba problemas de conservación: además de constantes depósitos de polvo, se le había caído una mano. Por ello, restauramos la estructura de madera y limpiamos la pieza".

Nuestra Señora de Montserrat

Una obra preciosa

La técnica decorativa que caracteriza esta obra se conoce como "estofado de oro": el artista brasileño cubrió la superficie de madera con una imprimación de yeso y cola, luego aplicó el bol que sujeta el pan de oro y, finalmente, la pintura al temple. "Los bordes interiores del manto están bañados en plata", observa el restaurador, "mientras que el exterior presenta una maravillosa decoración floral bastante bien conservada. Originalmente era de un color verde esmeralda con reflejos dorados, que lamentablemente se ha perdido".

El uso de posidonia en la restauración

Restauración y conservación

El trabajo de conservación se llevó a cabo mediante técnicas experimentales, innovadoras y ecosostenibles. Desde láseres hasta el uso de Posidonia oceanica: «una planta marina con la que logré una reintegración muy natural a la madera». Gracias a las dos revisiones anuales a las que se somete, la Virgen de Montserrat del Papa goza de buena salud. «Al principio, la acompañaba en sus viajes, pero luego había demasiado trabajo y tuve que relajarme», confiesa la restauradora. «Siempre estoy en contacto con ella. Reviso constantemente el estado de la película, el soporte, el estado general...». Por eso, a pesar de su edad, la Moreneta blanca sigue «trabajando» todo el año.