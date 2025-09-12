Del dolor a la esperanza: el Jubileo de la Consolación

Más de 8.500 personas de distintos países participarán el 15 de septiembre en este evento dedicado a quienes han vivido situaciones de dolor, duelo o sufrimiento. El Papa León XIV presidirá la Vigilia en la Basílica de San Pedro, que incluirá testimonios de reconciliación y esperanza.

Sebastián Sansón Ferrari – Ciudad del Vaticano

Tras el Jubileo de los Jóvenes, celebrado del 28 de julio al 3 de agosto, el Jubileo de la Consolación será el primer gran acontecimiento del Año Santo después de la pausa estival. Este evento, que se llevará a cabo el lunes 15 de septiembre en Roma, está dirigido a todas aquellas personas que atraviesan, o han atravesado, momentos de especial dificultad, duelo, sufrimiento o necesidad, según informó el Dicasterio para la Evangelización.

Se espera la participación de más de 8.500 personas provenientes de distintos países, especialmente de Italia, Alemania, Polonia, España, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia y Australia.

A la cita se unirán también numerosas asociaciones, fundaciones e instituciones religiosas que acompañan y ofrecen apoyo a quienes más lo necesitan. Entre ellas figuran la Asociación “Figli in cielo” (“Hijos en el cielo”), que organiza itinerarios para familias que han sufrido la pérdida prematura de un hijo o un ser querido; la Casa Familia Paolo VI, que acoge gratuitamente a familias trasladadas a Roma para el tratamiento oncológico de sus hijos; y la Asociación Villa Maraini, dedicada a la rehabilitación de personas con problemas de drogadicción, alcoholismo, ludopatía y nuevas dependencias como las tecnológicas, además de programas de reinserción para ex reclusos.

También participarán la Asociación Italiana de Víctimas de Accidentes de Tráfico – Onlus, que ofrece apoyo psicológico y administrativo a las familias afectadas, y la Asociación Scintille di Speranza (“Chispas de Esperanza”), vinculada al cementerio Laurentino de Roma, que acompaña a quienes han atravesado la experiencia del duelo.

El programa comenzará el lunes 15 por la mañana, entre las 8:00 y las 12:00, con las peregrinaciones de los distintos grupos a la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Por la tarde, a las 17:00, se celebrará la Vigilia de oración en la misma Basílica, presidida por el Santo Padre León XIV. La Liturgia de la Palabra, centrada en la parábola del Buen Samaritano (Evangelio de Marcos 10, 25-37), será seguida por los testimonios de Diane Foley, de Estados Unidos, y Lucia Di Mauro Montanino, de Nápoles.

Foley recorre el mundo compartiendo una historia de reconciliación y perdón, sostenida en la fuerza de la fe, con Alexanda Koley, miembro del grupo yihadista que en 2014 asesinó en Siria a su hijo, el periodista Jim Foley. Lucia Di Mauro Montanino, por su parte, relatará cómo logró transformar el dolor por el asesinato de su esposo en un camino de renacimiento, gracias al encuentro y acompañamiento de Antonio, uno de los jóvenes implicados en la agresión.

Tras los testimonios, el Papa pronunciará su homilía a los presentes.

Durante la Vigilia, en la Basílica estará expuesta la imagen de la Virgen de la Esperanza, procedente del santuario parroquial de Battipaglia. Asimismo, cada participante recibirá como obsequio un “Agnus Dei”, una medalla de cera con la figura del Cordero Pascual, símbolo de resurrección y esperanza, que será bendecida por el Santo Padre durante la celebración. En el reverso de la medalla se encontrará la imagen de la Virgen Salus Populi Romani, tan venerada por la ciudad de Roma.