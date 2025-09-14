«Grace for the World»: un gran espectáculo ilumina la Plaza de San Pedro

El evento internacional llega al culmen del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. En el escenario se alternaron artistas de fama mundial, entre los que se encontraban Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend e Il Volo. La cúpula de San Pedro se iluminó con un espectáculo aéreo de más de 3.000 drones y luces, inspirado en las obras maestras de la Capilla Sixtina.

Vatican News

La música, las luces, la expectación. No es un simple «evento artístico», sino un auténtico «proyecto cultural» capaz de unir debate, testimonios y arte: así fue Grace for the World, el evento internacional que anoche, 13 de septiembre, iluminó y llenó la Plaza de San Pedro, marcando también el cierre del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. El evento, que en los últimos días ha promovido 15 mesas redondas y talleres de debate con la participación de personalidades de relevancia internacional, encuentra en este espectáculo su síntesis más sugerente.

Un «abrazo simbólico» al mundo

Las puertas de la columnata de San Pedro se abrieron a las 18:00 h, permitiendo al público tomar asiento para asistir a una velada que alternó voces y testimonios con actuaciones artísticas de talla mundial. En el escenario se alternaron el maestro Andrea Bocelli, Pharrell Williams junto con el coro gospel Voices of Fire, John Legend, el coro de la Diócesis de Roma dirigido por el maestro Marco Frisina, los tres tenores italianos de Il Volo, la cantautora colombiana Karol G y muchos otros artistas. Para hacer aún más emocionante el ambiente, Nova Sky Stories preparó un espectáculo de drones y luces con imágenes inspiradas en los frescos de la Capilla Sixtina. Un evento que, como se subrayaba en el comunicado de prensa de presentación del encuentro, celebra «la fuerza de la fraternidad» y lanza al mundo «un abrazo simbólico y un renovado compromiso colectivo por la protección de la Creación».