Video del Papa: orar y actuar por la creación

En nuestro primer programa semanal de la nueva temporada, los padres Cristóbal Fones, director de la Red Mundial de Oración del Papa, y Patricio Sarlat, del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, explican cómo el video con la intención de oración de septiembre llama a mirar la casa común con los ojos de Dios. La inauguración del Borgo Laudato si’ y el aniversario de la encíclica iluminan este camino de esperanza.

Sebastián Sansón Ferrari - Ciudad del Vaticano

El video con la intención de oración del Papa León XIV para septiembre resalta la necesidad de mirar la creación con los ojos de Dios. En Estudio 9, los padres Cristóbal Fones y Patricio Sarlat explicaron cómo rezar y actuar por nuestra relación con la casa común.

“Una de las cosas más bonitas que trae este video es que es efectivamente una oración. El Papa se dirige a Dios Creador y lo alaba, haciendo eco del 800º aniversario del Cántico de las Criaturas de san Francisco de Asís”, explicó el padre Cristóbal Fones SJ, director de la Red Mundial de Oración del Papa. El presbítero destacó que la clave para cuidar la casa común es recuperar la mirada amorosa de Dios hacia cada criatura, incluso las más pequeñas o aparentemente insignificantes.

Por su parte, el padre Patricio Sarlat, del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, señaló que el Tiempo de la Creación, que se celebra del 1 de septiembre al 4 de octubre, es una oportunidad para pasar de las palabras a los hechos. “Hay muchas iniciativas y encuentros, pero falta dar el paso hacia compromisos concretos. El gran desafío es conectar la inteligencia con el corazón para que nazca una acción coherente con el Evangelio”, subrayó.

En este horizonte, ambos sacerdotes resaltaron la importancia del Borgo Laudato si’, que León XIV inaugura oficialmente este 5 de septiembre en Castel Gandolfo. El espacio de 55 hectáreas une espiritualidad, ecología, inclusión social y formación académica. “Nuestra tierra está enferma y el Borgo quiere ser un signo de esperanza. Se trata de responder desde el amor, con prácticas concretas de sustentabilidad y de cuidado integral de la creación”, expresó el padre Fones.

Finalmente, en el marco del décimo aniversario de la encíclica Laudato si’ del Papa Francisco en 2025, los invitados coincidieron en que la oración es ya una acción transformadora cuando es auténtica. “El Papa nos recuerda que mirar a Jesús a los ojos fortalece nuestra relación con Él y con la creación. Acompañemos su intención de este mes para que cada gesto cotidiano se convierta en expresión de un amor comprometido con la vida”, concluyó Fones.

