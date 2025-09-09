Ceremonia de entronización del mosaico de la Virgen de Luján en el Vaticano

Este martes 9 de septiembre se entronizó en los Jardines Vaticanos el mosaico de Nuestra Señora de Luján, Patrona de la Argentina, en una ceremonia que reunió a autoridades religiosas y diplomáticas, encabezadas por el embajador argentino ante la Santa Sede, Luis Pablo María Beltranino, y con la participación del secretario de Estado Pietro Parolin, el cardenal Leonardo Sandri y el cardenal Fernando Vérgez.

Patricia Ynestroza - Ciudad del Vaticano

Este martes 9 de septiembre se llevó a cabo en los Jardines Vaticanos la ceremonia de entronización del mosaico de Nuestra Señora de Luján, Patrona de la Argentina. El acto contó con la presencia de autoridades religiosas y diplomáticas, entre ellas el embajador argentino ante la Santa Sede, Luis Pablo María Beltranino, quien pronunció un emotivo discurso en nombre del país; el secretario de Estado Pietro Parolin, quien dio un discurso de saludo; el vice decano del Colegio Cardenalicio, cardenal Leonardo Sandri, que llevó a cabo el rito de Bendición de la obra, seguido de una oración y un canto a nuestra Señora de Luján. Por último el cardenal Fernando Vérgez, presidente emérito de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, quien dio un discurso de agradecimiento.

La Virgen de Luján ya tiene su mosaico en el Vaticano

El embajador argentino ante la Santa Sede, Luis Pablo María Beltranino, destacó que la Virgen “es el corazón espiritual de nuestra Nación” y recordó su papel como signo de unidad y esperanza desde 1630. Beltranino pidió que María de Luján proteja al pueblo argentino y acompañe al pontificado de León XIV, “inspirando caminos de paz, fraternidad, diálogo y justicia”.

Desvelando la obra

El diplomático también subrayó el impulso del Papa Francisco para concretar este proyecto, al recordar que el Santo Padre alentó desde el inicio la llegada de la imagen al Vaticano. La ceremonia fue un gesto de gratitud y comunión con la Iglesia universal, según expresó el embajador: “Gratitud por la protección maternal de María a lo largo de nuestra historia, y comunión con una Iglesia que en cada cultura descubre un rostro de la Madre de Dios”.

Parolin: María, Reina de la Paz, te pedimos por el fin de las guerras

Por su parte, el secretario de Estado, Pietro Parolin, destacó en su saludo el valor simbólico de la inauguración: “Este gesto entrañable pone de manifiesto los lazos de concordia y amistad que unen a ese amado país sudamericano con la Santa Sede”. Asimismo, recordó que el proyecto había sido alentado por el Papa Francisco, con la intención de ubicar la imagen de la Virgen de Luján junto al resto de las patronas de América Latina en el Bastione del Maestro.

Cardenal Pietro Parolin

Parolin también describió los elementos artísticos del mosaico: el cielo representado en teselas azules y celestes que evocan la vida eterna, y un marco de flores en cerámica que simbolizan vida y belleza. Subrayó además el sentido espiritual de la obra, inspirada en una pequeña imagen hallada en el interior de una casa, como signo de la fe vivida en lo cotidiano.

Finalmente, el secretario de Estado llamó a pedir a María, Reina de la Paz, por el fin de las guerras y la protección del pueblo argentino bajo el manto de la Virgen de Luján.

Entronizar a la Virgen no es sólo un acto artístico

El cardenal Vérgez pronunció un extenso discurso de agradecimiento en el que destacó el valor espiritual y cultural de la obra: “Entronizar a la Virgen de Luján no es solo un acto artístico o ceremonial, es ante todo una expresión viva de la devoción de una comunidad que no olvida sus raíces, su cultura ni su espiritualidad”.

Cardenales y autoridades vaticanas presentes en la entronización del mosacio

Vérgez subrayó además que el mosaico se suma a las advocaciones marianas de América Latina presentes en los Jardines Vaticanos, gesto que evoca el impulso del Papa Francisco y el recuerdo del beato cardenal Eduardo Pironio, estrechamente vinculado al Santuario de Luján. El cardenal también agradeció a las autoridades civiles y religiosas, a la comunidad argentina en Roma y a los benefactores que hicieron posible la obra —entre ellos Ricardo Trigo, Mario Montoto y Luis Calello—, así como a la artista, Florencia Delucchi, que plasmó “la belleza y la ternura de la Virgen”.

En su mensaje final, Vérgez citó una oración del beato Pironio y animó a los presentes a renovar el compromiso de fe: “No se vuelvan de Luján sin decir que sí al Señor todos los días y sin hacer generosa y generosamente todo lo que Él nos pida. Seremos inmensamente felices si así lo hacemos”.

El arte te libera y ensancha el corazón

La obra fue realizada por la artista argentina Florencia Dellucchi, con apoyo de benefactores nacionales. Dellucchi contó que se inspiró en una imagen de la Virgen que uno de los donantes, Mario Montoto, tenía en su casa: “En base a esa imagen que me mandaron me inspiré para realizar este mosaico. Son dos técnicas: una parte es mosaico y otra son piezas de cerámica modelada y pintadas a mano”.

La artista explicó que comenzó el trabajo en febrero y lo terminó en abril, ya que estaba previsto que fuera entronizado el 8 de mayo, Día de la Virgen de Luján: “Trabajamos contra el tiempo, porque esta técnica puede fallar, romperse alguna pieza, pero siento que la Virgen guió los pasos para que todo saliera bien”.

Finalmente, compartió lo que significó para ella la experiencia: “Haber hecho una imagen de la Virgen me dejó una emoción enorme. Como decía Francisco, el arte te libera y ensancha el corazón. Para mí fue un regalo al alma y al espíritu que no puedo describir”.

La artista frente al mosaico

Entrevista a Florencia Delucchi