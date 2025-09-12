El Papa: Cultivar el amor a Dios y a los hermanos a través de gestos sencillos

Este viernes, 12 de septiembre, en nuestro programa Estudio 9 recordamos los llamamientos del Papa León XIV invocando la paz en Tierra Santa, Ucrania y tantos otros países afectados por la guerra. Además, comentamos su intención de oración para este mes dedicado al cuidado de la Creación. Y reflexionamos sobre la reciente canonización de los jóvenes Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis.

Gracias por haber leído este artículo. Si desea mantenerse actualizado, suscríbase al boletín pulsando aquí