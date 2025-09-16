Defensa de vida y familia en barrios periféricos, encuentro jubilar y sinodal en Roma

Promovido por la Red Latinoamericana de Pensamiento Social de la Iglesia, en colaboración con algunas instituciones vaticanas, el evento se celebra en Roma, del 17 al 19 de septiembre, en la sede del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, para escuchar voces y experiencias de todo el mundo y construir «puentes de fraternidad y esperanza para las nuevas generaciones». Está previsto un encuentro de los participantes con el Papa León XIV.

Vatican News

Escuchar, discernir e iniciar procesos de transformación cultural y estructural en respuesta a los desafíos que enfrentan las familias en las periferias, especialmente en América Latina y el Caribe, en diálogo con otras regiones del mundo. Este es el objetivo del Encuentro jubilar y sinodal para el Discernimiento de la Esperanza sobre el Futuro de la Vida y la Familia, entre representantes de los centros de formación en Doctrina Social de la Iglesia de América Latina y el Caribe, que se celebra en Roma del 17 al 19 de septiembre de 2025, en la sede del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, en la Plaza de San Juan de Letrán. 4.

Un encuentro convocado por la Red Latinoamericana de Pensamiento Social de la Iglesia (REDLAPSI) que prevé la participación de invitados procedentes de diferentes centros de los cinco continentes. Está organizado conjuntamente por el Instituto Teológico Pontificio Juan Pablo II (PITJP II), la Academia Pontificia para la Vida (PAV), la Comisión Pontificia para América Latina (PCAL) y el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). Se suman al evento el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, Caritas América Latina y el Caribe y la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR).

Ante la crisis que se refleja en las variables educativas, sociales y culturales, representantes de universidades, centros comunitarios, organizaciones sociales y eclesiales de diferentes continentes se reúnen en Roma para escuchar las voces y experiencias de quienes viven esta situación y para conocer cómo viven su fe, cuán cerca o lejos sienten a la Iglesia. La Iglesia, a través de este Encuentro Jubilar y Sinodal, desea renovar su compromiso en defensa de la vida y la familia, tendiendo puentes de fraternidad y esperanza para las nuevas generaciones.

Para los organizadores, «lo que está en juego en toda esta realidad es la dignidad de la vida y de la familia. Por eso no podemos cerrar los ojos y dejar de escrutar los «signos de los tiempos» para iniciar nuevos procesos de justicia, apoyándonos en la dinámica sinodal que hoy se vive en la Iglesia universal», con especial atención a los jóvenes. El encuentro concluirá con una audiencia privada con el Papa León XIV.