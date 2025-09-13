Santa Sede anuncia avances en las relaciones bilaterales con Vietnam

Un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que la reunión del Grupo de Trabajo Conjunto Vietnam–Santa Sede, celebrada este viernes en el Vaticano para impulsar las relaciones bilaterales, se desarrolló en un clima de amistad, confianza y respeto mutuo.

Vatican News

La XII reunión del Grupo de Trabajo Conjunto tuvo lugar en la Ciudad del Vaticano el 12 de septiembre de 2025. Estuvo copresidida por Le Thi Thu Hang, viceministra de Asuntos Exteriores y jefa de la delegación vietnamita, y por Monseñor Mirosław Wachowski, subsecretario para las Relaciones con los Estados, al frente de la delegación de la Santa Sede.

Durante el encuentro, según informa un comunicado conjunto difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, ambas partes mantuvieron un amplio intercambio de opiniones sobre las relaciones entre Vietnam y la Santa Sede, así como sobre la situación actual de la Iglesia católica en el país. Tanto el Gobierno vietnamita como la Santa Sede reconocieron las contribuciones positivas de la Iglesia al desarrollo general de Vietnam, bajo el espíritu de vivir el Evangelio siendo a la vez buenos católicos y buenos ciudadanos.

Los delegados expresaron su satisfacción por los avances logrados desde la XI reunión del Grupo de Trabajo, celebrada en Hanói en mayo de 2024. Entre ellos destacaron el diálogo y las consultas regulares, los intercambios de delegaciones a distintos niveles —en particular al más alto nivel—, así como las actividades del representante papal residente en Hanói, el arzobispo Marek Zalewski.

Las dos partes subrayaron la importancia de seguir promoviendo sus relaciones bilaterales mediante intercambios de alto nivel y coincidieron en continuar celebrando regularmente las reuniones del Grupo de Trabajo.

Miembros del Grupo de Trabajo Conjunto Vietnam-Santa Sede en audiencia con el Papa León XIV este sábado 13 de septiembre de 2025. (@Vatican Media)

El encuentro se llevó a cabo en un ambiente de amistad, confianza y respeto mutuo.

Con motivo de la visita al Vaticano, la delegación vietnamita fue recibida por Su Santidad el Papa León XIV y realizó visitas de cortesía al secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, y al secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, arzobispo Paul Richard Gallagher.