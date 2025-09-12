China: El arzobispo Ma Yan'en es nombrado obispo auxiliar de Zhangjiakou

Hoy tuvo lugar el reconocimiento civil y la investidura del prelado como obispo auxiliar. El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, declaró: «Este es el resultado del diálogo entre la Santa Sede y las autoridades chinas».

Vatican News

La estructura de la nueva diócesis de Zhangjiakou, establecida por León XIV el 8 de julio mediante la fusión de los territorios de otras dos diócesis, Xiwanzi y Xuanhua, está tomando forma. Hoy, 12 de septiembre, la Oficina de Prensa del Vaticano informó que, en el marco del diálogo sobre la implementación del Acuerdo Provisional entre la Santa Sede y la República Popular China, tuvo lugar el reconocimiento con efectos civiles y la toma de posesión del arzobispo Joseph Ma Yan'en como obispo auxiliar de Zhangjiakou.

El prelado de 65 años, ex obispo de Xiwanzi —quien sirve junto a Monseñor Giuseppe Wang Zhengu, consagrado hace dos días como el primer obispo de Zhangjiakou— nació en 1960 en Baoding. Fue ordenado sacerdote en 1985 para la Prefectura Apostólica de Yixian, donde sirvió como Vicario General. Recibió la ordenación episcopal en enero de 2010 y se convirtió en obispo de Xiwanzi en 2013, circunscripción de la cual tomó posesión canónica el 28 de marzo.

«Nos complace saber», declaró Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en un comunicado, «que hoy, con motivo de la toma de posesión del cargo de Obispo Auxiliar de Zhangjiakou por Monseñor Giuseppe Ma Yan'en, «su ministerio episcopal también es reconocido a efectos del derecho civil». Asimismo, el comunicado añade que «la dignidad episcopal» de Monseñor Agostino Cui Tai, Obispo Emérito de Xuanhua, también es reconocida en el derecho civil. «Estos acontecimientos, fruto del diálogo entre la Santa Sede y las autoridades chinas, constituyen», concluyó Bruni, «un paso importante en el camino de comunión en la nueva Diócesis».