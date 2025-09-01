Celebraciones litúrgicas de octubre presididas por el Papa

Serán varios los Jubileos temáticos que León XIV celebrará en la Plaza de San Pedro. También está prevista la canonización de 7 beatos, entre ellos Bartolo Longo y "el médico de los pobres", el venezolano José Gregorio Hernández Cisneros, y a finales de mes una misa para los estudiantes de las universidades pontificias.

Un octubre intenso para el Papa León XIV en el signo del Jubileo de la Esperanza con varias celebraciones en la Plaza de San Pedro. El 5 del mes, el Pontífice celebrará a las 10.30 horas la Misa por el Jubileo del Mundo Misionero y el Jubileo de los Emigrantes. Cuatro días después, el jueves 9 de octubre, Misa, también a las 10.30 en San Pedro por el Jubileo de la Vida Consagrada.

El domingo siguiente, 12 de octubre, León XIV presidirá por la mañana la Misa por el Jubileo de la Espiritualidad Mariana. Una semana más tarde, el 19 de octubre a las 10.30 horas, en la Jornada Mundial de las Misiones, está prevista la misa por la canonización de siete beatos. Se trata de los mártires Ignacio Choukrallah Maloyan, arzobispo armenio católico de Mardin, muerto durante el genocidio de 1915, y Peter To Rot, laico y catequista papú, asesinado en 1945 por continuar su apostolado a pesar de la prohibición impuesta por los japoneses. Será el primer santo de Papúa Nueva Guinea.

También fueron canonizadas Vincenza Maria Poloni, fundadora del Instituto de las Hermanas de la Misericordia de Verona; Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús; Maria Troncatti, religiosa profesa de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora.

También el 19 de octubre serán proclamados santos dos laicos: José Gregorio Hernández Cisneros, médico venezolano miembro de la Orden Franciscana Seglar, conocido como "el médico de los pobres" a los que atendía e incluso pagaba las medicinas, y Bartolo Longo, fundador del Santuario de Pompeya, figura muy querida en Italia pero también en todo el mundo.

Por último, el 26 de octubre, el Papa celebrará una misa en la Plaza de San Pedro, a las 10 de la mañana, con motivo del Jubileo de los Equipos Sinodales y de los Órganos Participativos. Se trata de grupos o personas que forman parte de un consejo presbiteral, consejo pastoral, consejo para los asuntos económicos, activos a nivel diocesano, eparquial, nacional o de algunas agrupaciones eclesiales. El lunes 27 de octubre está prevista una celebración presidida por el Papa en la Basílica de San Pedro, a las 17.30 horas, con los universitarios de las Universidades Pontificias.