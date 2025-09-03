Borgo Laudato si’: inclusión y sostenibilidad desde la belleza del creado

Un espacio de acogida, sostenibilidad y ejemplo de economía circular. Estas son las características de las 55 hectáreas que el Papa León XIV inaugurará oficialmente el viernes 5 de septiembre en Castel Gandolfo. Una realidad querida por el Papa Francisco para dar concreción a los principios de la encíclica Laudato si’.

Vatican News

Nacido ya grande y ambicioso, el Borgo Laudato si’ se presenta como un proyecto piloto de economía circular y de ecología integral, pensado como modelo para Estados, diócesis y grandes empresas. La propuesta une formación, investigación, trabajo y vida cotidiana, demostrando que es posible hacer comunidad de manera sostenible y solidaria. El Borgo Laudato si’ es un lugar donde se unen formación, sostenibilidad, inclusión y belleza del creado. Nacido del impulso del Papa Francisco y entregado a la humanidad por el Papa León XIV, es un laboratorio vivo de ecología integral y un testimonio de esperanza para una nueva forma de convivencia entre el ser humano, la sociedad y la naturaleza.

Entre el lago y el mar

El Borgo ocupa 55 hectáreas que antes formaban parte de las Villas Pontificias. De ellas, unas 30 se dedican a la agricultura, en un entorno único: la antigua villa del emperador Domiciano, con valiosas huellas histórico-arqueológicas, como un criptoportico romano de 150 metros de longitud. Suspendido entre el lago Albano y el mar, el Borgo integra dos pilares: El Centro de Alta Formación Laudato si’, corazón educativo del proyecto y el sistema de producción agrícola, que aplica en la práctica los principios de la ecología integral.

Cada año, entre 2.000 y 3.000 estudiantes de todo el mundo —incluyendo personas con discapacidad— serán acogidos en programas formativos. Algunos trabajarán en el restaurante en construcción (en colaboración con una cadena estadounidense), otros regresarán a sus países llevando consigo el bagaje de competencias adquiridas.

Centro de Alta Formación Laudato si'

Sostenibilidad como palabra clave

Los terrenos del Borgo cuentan con viñedos biodinámicos apoyados científicamente por la Universidad de Udine, además de una moderna serra fotovoltaica que será complementada con sistemas de agrivoltaico, uniendo producción agrícola y generación de energía.

El riego se ajusta a los más altos estándares de sostenibilidad, de modo que se reutilizan 1.200 de los 1.500 m³ de agua requeridos al año, reduciendo la presión sobre el lago Albano. El Borgo será visitable: se esperan unas 250.000 visitas anuales. Habrá entrada gratuita para quienes se encuentren en dificultad económica.

Sierra Fotovoltaica

Una inauguración con el Papa

El Centro de Alta Formación acogerá estudiantes de todas las edades —desde la primaria hasta postgraduados—, así como también a directivos y CEO de grandes empresas, que participarán en sesiones de liderazgo sostenible. En la inauguración estarán presentes altos dirigentes encabezados por Paul Polman, ex-CEO de Unilever y referente de la economía sostenible.

El Papa será recibido no solo por autoridades y académicos, sino también por las familias de los 39 trabajadores actuales del Borgo, en su mayoría jardineros, además de los animales que habitan el lugar. Se sumarán también caballos andaluces regalados a León XIV, evocando su sencillez de vida en Perú.

Voces del proyecto

Cardenal Fabio Baggio

Subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y director general del Centro de Alta Formación Laudato si’:

“El Borgo es una bellísima realidad donde los principios de la Laudato si’ encuentran verdadero hogar. Es un modelo de economía circular que se vuelve generativa: produce beneficios que se reinvierten en formación. La materia prima es la formación en ecología integral, enraizada en el territorio y en diálogo con la comunidad.”

Sor Alessandra Smerilli

Secretaria del mismo Dicasterio y consejera del Centro:

“El Borgo es un proyecto de esperanza. Un modelo de cómo vivir reconciliados con uno mismo, con Dios, con los demás y con la casa común. La Laudato si’ no es solo una encíclica verde, es una encíclica social: aquí hablamos también de inclusión. Se ofrecen cursos para jardineros, restauración, hospitalidad y mucho más, pensados especialmente para migrantes, refugiados, mujeres víctimas de violencia o trata, y personas que salen de prisión.”

Don Manuel Dorantes

Director Administrativo del Centro de Alta Formación:

“Cada año formaremos entre 2.000 y 3.000 estudiantes de todo el mundo. El Borgo comprende jardines monumentales, restos de la época de Domiciano, jardines a la italiana y terrenos agrícolas. Aquí también está la granja pontificia, cuyos productos, hasta ahora reservados a la mesa del Papa, estarán disponibles para todos. Invito a quien visite Roma a darse tiempo para venir al Borgo Laudato si’: un espacio cerrado por 400 años que hoy se abre a toda la humanidad.”