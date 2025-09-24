24 millones de peregrinos han llegado a Roma para el Jubileo de la Esperanza

El Dicasterio para la Evangelización ha publicado datos sobre el número de fieles que han venido en peregrinación jubilar hasta ahora.

Vatican News

Han transcurrido poco más de ocho meses desde que el Papa Francisco abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, el 24 de diciembre, inaugurando oficialmente el Año Santo. El número de peregrinos que han llegado a Roma para celebrar el Jubileo ya alcanza los 24 millones, según el Dicasterio para la Evangelización.

Mientras tanto, el sábado a las 10:00 h, el Papa León XIV celebrará una audiencia jubilar en la Plaza de San Pedro. Durante la audiencia, la Puerta Santa permanecerá cerrada, pero después, los participantes podrán pasar sin necesidad de registrarse previamente en el portal de registro.