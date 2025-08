Síndone, Repole: Preocupado por conclusiones superficiales sobre su autenticidad

El arzobispo de Turín, custodio pontificio de la Síndone, critica un reciente artículo que plantea la hipótesis de la formación de la imagen a través de un bajorrelieve medieval, hallazgo refutado por el Centro Internacional de Estudios sobre la Síndone. El Centro señala que numerosos estudios físicos y químicos ya han descartado el origen pictórico de la reliquia o el contacto con un bajorrelieve.

Vatican News

Respecto a la hipótesis "formulada libremente por científicos más o menos acreditados" de que el lienzo de la Síndone fue extendido "no sobre un cadáver humano, sino sobre un 'modelo' artificial que reproduciría las características de la imagen", el custodio pontificio de la Síndone, el cardenal Roberto Repole de Turín, Italia, expresó su "preocupación por la superficialidad de ciertas conclusiones, que a menudo no resisten a un examen más detenido del trabajo presentado". Tras aclarar que no tiene motivos para analizar el fondo de las hipótesis formuladas, el arzobispo Repole enfatiza que «el Centro Internacional de Estudios sobre la Sábana Santa de Turín (CISS), que por estatuto garantiza su apoyo científico al custodio, publica un documento que analiza en detalle el método y los resultados de este descubrimiento». Reitera el llamamiento a «no perder nunca de vista la necesaria atención crítica ante lo que se publica con tanta facilidad».

Análisis del Centro Internacional de Estudios sobre la Síndone

En su análisis del artículo «Formación de la imagen en la Sábana Santa: un enfoque digital 3D» de Cicero Moraes, publicado recientemente en la revista Archaeometry, el documento del Centro Internacional de Estudios sobre la Sábana Santa de Turín aclara que «el autor creó modelos 3D de un cuerpo humano y un bajorrelieve, utilizando software de código abierto y simulaciones físicas para analizar los puntos de contacto de una tela con las superficies». Por lo tanto, plantea la hipótesis de que la imagen de la Síndone se formó a partir de un bajorrelieve medieval, creado mediante técnicas de modelado 3D. El resultado «indica que los puntos de contacto entre la tela y el bajorrelieve corresponden a una imagen menos deformada que los puntos de contacto con un cuerpo tridimensional, ya que este último genera el llamado efecto de deformación de la Máscara de Agamenón, bien conocido en la literatura». En otras palabras, el Centro Internacional de Estudios destaca que «en la Figura 6 del artículo, el autor confirma un resultado conocido desde los primeros estudios de Vignon y Delage en 1902, según el cual la imagen de la Síndone se configura como una proyección ortogonal. Esta conclusión del artículo no es nueva».

Es necesario un enfoque riguroso e interdisciplinario

Además, el documento señala que, a partir de los estudios in situ del grupo STuRP (1978) y los análisis químico-físicos posteriores, se ha descartado la formación de la imagen mediante pintura, el contacto con un bajorrelieve o una estatua/bajorrelieve calentado. En resumen, los hallazgos del artículo sobre la ausencia del efecto de la Máscara de Agamenón y la proyección vertical relativa de la imagen de la Sábana Santa, concluye el Centro Internacional de Estudios, se conocen desde hace más de un siglo, y la hipótesis del autor sobre el origen pictórico o chamuscado de la Síndone por el contacto con un bajorrelieve es ampliamente refutada por numerosos estudios físico-químicos. El Centro Internacional de Estudios sobre la Sábana Santa reitera la importancia de un enfoque riguroso e interdisciplinario, que distinga claramente entre ciertos datos e hipótesis, integrando los resultados de todas las disciplinas involucradas. Los modelos digitales pueden contribuir a la reflexión, pero no reemplazan el análisis físico-químico de la reliquia.

Marinelli: El artículo ignora las evidencias de sangre humana

Emanuela Marinelli, una de las más reconocidas estudiosas del Santo Sudario de Turín, entrevistada por SIR, también cuestiona el reciente estudio publicado en Archaeometry, calificándolo de truco mediático sin valor científico, que ignora las evidencias de sangre humana y microrastros compatibles con Jerusalén.