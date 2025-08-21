Santa Sede: urgen medidas concretas para ayudar al pueblo de Haití

Monseñor Juan Antonio Cruz Serrano, observador permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), reafirma la disponibilidad del Vaticano para colaborar en favor del país caribeño, azotado por una larga y dramática crisis interna.

Isabella H. de Carvalho – Ciudad del Vaticano

La Santa Sede garantiza su disposición a «seguir colaborando, dentro de sus posibilidades, en favor del querido pueblo de Haití», «reitera su cercanía» y «reafirma su constante apoyo a los esfuerzos destinados a promover la paz y la estabilidad». Este es el mensaje que expresó el Observador Permanente de la Santa Sede ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), monseñor Juan Antonio Cruz Serrano, en una intervención realizada ayer, 20 de agosto, en Washington durante la sesión del Consejo Permanente. En esta reunión, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, presentó el documento «Hacia una hoja de ruta para la estabilidad y la paz guiada por Haití con el apoyo regional e internacional», que pretende responder en varias fases temporales a la «crisis multidimensional» que está atravesando el país caribeño.

El llamamiento del Papa por Haití

El Observador Permanente ha definido la situación de Haití como «profunda y dramática», con «dimensiones tanto sociopolíticas como humanitarias, caracterizadas en particular por la inseguridad persistente, la pobreza endémica y la violencia de los grupos armados». Recordó, de hecho, el pensamiento expresado por el Papa el pasado 10 de agosto tras la oración del Ángelus, en la que subrayaba que «la población de Haití está cada vez más desesperada». León XIV había pedido «el apoyo concreto de la comunidad internacional para crear las condiciones sociales e institucionales que permitan a los haitianos vivir en paz».

La Santa Sede seguirá con atención la aplicación del documento

En este contexto, monseñor Serrano reiteró que «la Santa Sede se complace por los esfuerzos realizados por la Secretaría General de la OEA» para «adoptar con urgencia soluciones concretas que traten de resolver la grave crisis de seguridad e institucional» de Haití, involucrando también a los actores internacionales relevantes. La Santa Sede, añadió el observador permanente, «asegura que seguirá con atención la aplicación de este documento» y reafirma su disponibilidad para ayudar a la población.

Monseñor Serrano también destacó en su intervención la declaración del pasado 23 de julio de la Conferencia Episcopal de Haití, en la que denunciaban la situación de violencia en el país y también acogían «con satisfacción algunos avances notables» en el proyecto de Constitución previsto para 2025, aunque señalaban algunas preocupaciones.