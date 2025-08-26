Ruffini: Historias que hablen de esperanza incluso donde parece que no la hay

En el Meeting de Rímini, los escritores Colum McCann, Javier Cercas y el Prefecto del Dicasterio para la Comunicación discuten sobre los límites de una comunicación que pueda construir comunión.

William Gallone - Rímini

No sé dónde nace una historia. Pero sé que, para que nazca, hay que estar abierto. Abierto a la contradicción. Vivimos en un mundo plagado de certezas. Todos tienen certezas férreas, todos están siempre seguros de saber, de saberlo todo. Olvidamos, en cambio, que una historia es la distancia entre dos personas. Siempre. Y lo esencial de una historia es encontrar una especie de verdad según la cual yo reconozco que existes y tú reconoces que yo existo. No necesariamente tenemos que amarnos, pero si no nos entendemos, estamos perdidos. Por eso las historias pueden lavar los pies del mundo. Así respondió el escritor estadounidense de origen irlandés Colum McCann cuando le preguntaron dónde nace una historia.

Comunicación que construye comunión

Estamos en el cuarto día del Encuentro de Rímini, y hoy, 24 de agosto, tuvo lugar uno de los eventos más intensos y emotivos. Junto con McCann, el escritor español Javier Cercas y el Prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, moderados por la periodista de la RAI Linda Stroppa, buscaron definir los límites de la comunicación que construye comunión. Esto no es nada fácil en un mundo cada vez más marcado por el conflicto y la polarización, la propaganda y las simplificaciones engañosas.

Comunicar la esperanza

De hecho, el encuentro comenzó con esta misma pregunta: ¿podemos todavía comunicar con esperanza? «No solo podemos», comenzó Ruffini, «sino que debemos buscarla, la esperanza. Este es el tema, pero no es fácil porque el mal nos ciega constantemente. En los periódicos, en la televisión, en las redes sociales : el mal brilla, y las historias que hablan del bien parecen enterradas. Nuestra tarea, entonces, es buscar, contar y compartir historias que nos hagan comprender cómo, incluso donde parece que no hay nada que hacer ni esperar, en realidad no es así. Todo esto es útil para los católicos, por supuesto, pero es útil para todo el mundo. Ser católico no significa vivir dentro de una frontera.

Digamos la verdad

La invitación de Cercas fue entonces a «volver a lo más básico: digamos la verdad. Debemos hacerlo por una razón evangélica: la verdad nos hará libres, lo que significa que la mentira nos esclaviza. Hoy vivimos en una época en la que la mentira tiene un enorme poder de propagación. En la política, en la vida pública, en todas partes». El problema, añadió el escritor español, «no es la tecnología: cuando el hombre inventó la escritura, todos, desde Platón para abajo, decían que olvidaríamos lo que pensábamos; lo mismo ocurrió con la invención de la imprenta; ¿qué podemos decir de la invención de la televisión, cuando se dijo que la cultura desaparecería? Nada de esto ocurrió. Porque todo depende del uso que hagamos de la tecnología y, hoy en día en particular, de la inteligencia artificial».

La comprensión mutua

Y aunque Colum McCann admite que «siempre hemos vivido momentos difíciles, pero este en particular parece más complejo porque el proceso de reparación de ciertos problemas es cada vez más difícil», también sugiere precisamente por eso que «aprendamos a reducir el ritmo. Debemos centrarnos en la reparación, en la sanación. Y esto solo puede lograrse mediante la comprensión mutua. Escuchar a los demás no es fácil, pero es hermoso. Debemos hacerlo con quienes son diferentes a nosotros, pero por eso no debemos olvidar hacerlo también, y sobre todo, en nuestras comunidades. En nuestras familias, en la escuela, en la universidad». Es precisamente aquí donde emerge el papel de la Iglesia, que, como reitera McCann, es «local y global. El Papa Francisco nos dejó precisamente este mensaje de comunicación, de encuentro, de escucha: Te reconozco. Te veo».

Cambiar el lenguaje

Sin embargo, Cercas no duda en añadir que «la Iglesia hoy debe cambiar su lenguaje porque tiene un problema lingüístico. El cristianismo es revolucionario porque ha cambiado la forma de estar en el mundo. La paradoja es que hoy la Iglesia es incapaz de comunicar la revolución social de Cristo. La Iglesia tiene un lenguaje antiguo. No es atractivo, no es vital».

El prefecto Paolo Ruffini no está del todo de acuerdo: «Hay un problema con el lenguaje, por supuesto, pero el lenguaje viene después de la realidad. La Iglesia es comunión o no lo es. Y esta comunión, este cuerpo único, no se trata solo de la Iglesia. Se trata de creer que todos somos hijos e hijas de Dios. Si vivimos así, nuestras palabras tienen sentido. Pero si dos personas dicen que se aman y no lo hacen, pueden decir 'te amo' o 'te quiero' de cualquier manera, pero esas palabras no hablan. Este, en mi opinión, es el punto en el que la Iglesia debe redescubrir la belleza de la comunión».

De lo contrario, continúa Cercas, el riesgo es que «ni siquiera los católicos entiendan lo que significa la Iglesia. Les daré un ejemplo concreto. Una de las palabras fundamentales del pontificado de Bergoglio ha permanecido malinterpretada: la sinodalidad. La Iglesia no ha sabido explicar qué es. Y, más aún, le falta algo muy importante, algo que deberíamos aprender del Papa Francisco: el sentido del humor, la ironía». En este sentido, el escritor español recuerda «la ternura que la Iglesia me mostró al pedirme que participara en el viaje del Papa Francisco y que escribiera un libro sobre él, El loco de Dios en el fin del mundo (Milán, Guanda, 2025, 464 páginas, 20 €), aunque no soy creyente. Francisco nos pidió a todos que nos arriesgáramos. Y para la Iglesia, esto era un riesgo, mientras que para mí fue un gran trabajo: tuve que deshacerme de mis prejuicios. Mucha gente, en todo el mundo, pero sobre todo en países tradicionalmente católicos como Italia, España o Irlanda, tiene enormes prejuicios hacia la Iglesia y el Vaticano. Escribir un libro como este me exigió un trabajo tremendo: ver, sin juicios automáticos, qué está pasando realmente, quiénes son estas personas, qué está haciendo la Iglesia hoy. Esto es lo que hacemos los escritores: desautomatizamos la realidad. Como si la viéramos por primera vez. Y, así, todo se vuelve sorprendente».

Revelar la simplicidad humana

Pero para que esto suceda, concluyó Colum McCann, «los escritores debemos ser humildes. No debemos privilegiar el papel de novelistas o poetas. Los periodistas tienen un papel, una oportunidad y una enorme responsabilidad, pero debemos ser cuidadosos: los hechos son mercenarios, se venden fácilmente. Sin embargo, hay cosas que no se basan en hechos: el amor, el orgullo, el sacrificio, la violencia. Debemos analizarlas. Para ello, un periodista, un escritor o un novelista no debe encerrarse en sí mismo ni vivir aislado de los demás. Debe salir a la calle, conocer gente, contar historias que funcionen incluso cuando no quiera contarlas. Debemos esforzarnos por contar historias, incluso sencillas, pero capaces de revelar la simplicidad humana. Solo depende de nosotros».