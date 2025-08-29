Parolin: La Puerta Santa es una invitación a entrar en el corazón de Jesús

En su homilía durante la Misa celebrada en L'Aquila, el Secretario de Estado Vaticano recordó que solo Jesús puede realzar la identidad de cada persona; cruzar la Puerta Santa no es un gesto mágico; debe hacerse con auténtica fe. Tras la celebración, se abrió la Puerta Santa de la Basílica de Santa María de Collemaggio.

Benedetta Capelli – Ciudad del Vaticano

El Papa León XIV comparte la alegría de la tierra de L'Aquila, «una tierra marcada por la historia y la fe», por la gracia que infunde la 731 edición del Perdón Celestiniano, (Perdonanza Celestiniana), que se enmarca en el Jubileo de la Esperanza. El cardenal Secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin hizo este anuncio en su homilía durante la Misa celebrada este 28 de agosto, en la Basílica de Santa María de Collemaggio, «símbolo vivo de la misericordia de Dios y del perdón que el Papa Celestino V quiso otorgar a su pueblo». Al finalizar la Misa, monseñor Antonio D'Angelo, Arzobispo Metropolitano de L'Aquila, abrió la Puerta Santa, que será cerrada la tarde de este 29 de agosto. Quienes pasen por la Puerta Santa, en las condiciones habituales de la Iglesia, obtendrán indulgencia plenaria.

Un signo de memoria viva

La reflexión del Purpurado se guio por el Evangelio de Juan, en el que Jesús se presenta como «la puerta de las ovejas». Puerta, corazón y fe auténtica son las palabras que marcan la homilía del Secretario de Estado, recordando que el Jubileo, inaugurado por el Papa Francisco incluso en una prisión, está vinculado a la Puerta Santa. «Hoy», afirmó, «en esta tierra herida y fiel, se abre la Puerta Santa de Celestino, que durante siglos ha hablado de perdón y paz».

“Esta apertura forma parte del itinerario jubilar, pero tiene un tono muy particular: aquí, el signo se convierte en memoria viva, en grito y oración, en promesa de libertad y misericordia. Recordemos, sin embargo, que no es un umbral físico o arquitectónico lo decisivo: la puerta del Jubileo es Cristo mismo. Es Él quien nos conduce a la salvación; es Él a quien debemos elegir cruzar. Solo a través de Él podemos acceder a la vida plena y escapar de la esclavitud”.

El cardenal Pietro Parolin al inicio de la celebración

No hay salvación sin Cristo

El camino indicado por Jesús es claro y despeja toda ambigüedad. «Él es la puerta a Dios, a la vida». Por lo tanto, quien se haya adelantado, presentándose como guía, es un ladrón y un bandido porque «viene a tomar», enfatiza el cardenal Parolin, «a dominar, a construirse a sí mismo. No conduce a la vida, sino que roba, mata y destruye».

“¿Cuántas voces prometen hoy la salvación sin Cristo? ¡Cuántas ideologías, moralismos o disfraces religiosos pasan por alto la puerta en lugar de atravesarla!”.

Pasando por la cruz de Jesús

El Pueblo de Dios no ha creído en las voces falsas porque, afirma el cardenal Parolin, tiene «una sabiduría en el corazón, una voz profunda que reconoce al auténtico Pastor». Una voz a la que debe volver.

“Solo Cristo es la puerta, y todo lo que no pasa por Él, por su carne, por su cruz, no salva”.

Pasar por la puerta significa, por tanto, acoger el Evangelio; hay que atravesarla porque «el cristianismo no es un sistema de ideas ni una moral, sino un paso: entrar y salir por Cristo».

El cardenal Pietro Parolin preside la Santa Misa

La Puerta estrecha

Entrar por Jesús significa —explica Parolin— encontrar la salvación, realizar plenamente la propia vida, «convertirnos en lo que estamos llamados a ser», experimentar la comunión con Él, encontrar el verdadero alimento, vivir en libertad. La puerta, señala el Purpurado, es, sin embargo, estrecha.

“Pero también es una puerta de oro, preciosa, la más hermosa que existe. Entrar por esta puerta requiere una elección personal, coherente y constante. No es un camino amplio por el que se pasa sin compromiso. Seguir a Jesús significa adherirse a él con todo el corazón, escuchar su voz y vivir su Palabra”.

El engaño de la humanidad

Cuidado, enfatiza el Secretario de Estado, con «el gran engaño de nuestra humanidad: creer que la felicidad consiste en tomar, en tomar posesión, en hacer por uno mismo». Esta es una «mentalidad de ladrón» que destruye todo lo que toca, basándose en «falsas promesas que parecen más fáciles, pero nos dejan vacíos». Jesús vino a dar, a otorgar vida plena.

No es un rito externo

Refiriéndose al rito de abrir la Puerta Santa de la Basílica, Parolin enfatiza que este paso «no debe considerarse ni utilizarse como un elemento supersticioso o un gesto mágico que automáticamente cambia nuestras vidas».

“Atravesar la Puerta Santa —o cualquier otra Puerta Santa— no basta para obtener algo especial. El significado, como hemos dicho, es mucho más profundo: la Puerta Santa es una invitación a entrar en el corazón de Jesús, a dejar que su gracia nos transforme verdaderamente, no un simple rito externo”.

El Jubileo auténtico

Finalmente, la invitación a la Iglesia de L'Aquila a "saber caminar por Jesús", incluso abriendo la puerta de casa, enfatiza el Purpurado, "puede convertirse en un signo concreto de este camino". A continuación, una oración al Papa Celestino V, pidiéndole que nos ayude a acoger la gracia del Jubileo, que deja huella solo si se vive con autenticidad. Al concluir su homilía, el Secretario de Estado recitó una hermosa oración:

Señor Jesús,

Puerta Santa del Padre,

nos llamas a pasar por ti

para salir de nuestro egoísmo

y entrar en tu vida.

Abre nuestros ojos a tu luz,

abre nuestros corazones a tu Palabra,

abre nuestros pasos a tu camino.

Que, caminando por ti,

encontremos una pradera,

paz para nuestros corazones

y plena alegría en la comunión contigo.

No permitas que permanezcamos fuera,

distraídos, cerrados o indiferentes. Atráenos hacia Ti,

porque solo Tú eres la salvación,

solo Tú eres la esperanza,

solo Tú eres la vida.