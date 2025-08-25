Parolin: consternados ante lo que está sucediendo en Gaza

En Nápoles, para el inicio de la 75ª Semana Litúrgica Nacional, respondiendo a las preguntas de los periodistas sobre el bombardeo israelí de hoy en la Franja de Gaza, el cardenal Pietro Parolin dijo que "es un sin sentido", dando la voz de alarma sobre la situación humanitaria. Y sobre Ucrania, dijo que es necesario "seguir trabajando por la paz y la reconciliación" y que hace falta "mucha política".

Vatican News

"Seguimos asombrados ante lo que está sucediendo en Gaza, y a pesar de la condena del mundo entero", porque "hay un coro por parte de todos en la condena de lo que está sucediendo". Lo dijo el cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, en Nápoles (Italia) con motivo de la 75ª Semana Litúrgica Nacional, respondiendo, al margen de la ceremonia de apertura, a las preguntas de los periodistas sobre el bombardeo israelí, en la Franja, sobre el hospital Nasser de Khan Younis que dejó 20 muertos, entre ellos cinco periodistas.

"Es un sin sentido", añadió el cardenal, señalando que parece que "no hay visos de solución" y "que la situación es cada vez más complicada y desde el punto de vista humanitario cada vez más precaria, con todas las consecuencias que estamos viendo constantemente."

En cuanto al tema de Ucrania, para el cardenal Secretario de Estado hace falta "mucha política, porque hay tantas soluciones a nivel teórico" y "hay tantos caminos que se pueden tomar para llegar a la paz" pero "hay que querer ponerlos en práctica" y "evidentemente hacen falta también disposiciones del espíritu".

"Hay necesidad de esperanza para el mundo entero", dijo también Parolin, subrayando que el Jubileo convocado por el Papa Francisco, dedicado precisamente a este tema, "querría ser un momento de recuperación de la esperanza".

"Una esperanza contra toda esperanza", señaló el cardenal, debido a que "hoy" no hay "muchos elementos que nos ayuden a esperar sobre todo a nivel internacional", como se ve "incluso en estos días" por la "dificultad de iniciar caminos de paz en situaciones de conflicto", pero "es necesario no resignarse" y "seguir trabajando por la paz y la reconciliación"