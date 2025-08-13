Museos Vaticanos: Mantenimiento extraordinario del Juicio Final en 2026

Paolo Violini, nuevo director del Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera de los Museos Vaticanos, habló con Vatican News sobre la emoción de coordinar la protección de obras de importancia fundamental para la humanidad. A continuación, adelantó los próximos proyectos: la restauración de la Logia de Rafael y, para Semana Santa, una restauración especial de la obra maestra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina.

Paolo Ondarza – Ciudad del Vaticano

Un importante proyecto de mantenimiento del Juicio Final de Miguel Ángel en 2026, y antes de eso, la restauración de la Logia de Rafael. Siguiendo el ejemplo de los grandes de la historia del arte, el nuevo director del Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera de los Museos Vaticanos, Paolo Violini, asume su nuevo cargo con emoción. Tras suceder a Francesca Persegati a principios de agosto, quien dirigió la institución fundada hace un siglo por Biagio Biagetti desde 2017, Violini anticipó a los medios vaticanos los retos iniciales que le aguardan.

Ha sido nombrado Paolo Violini nuevo responsable del Laboratorio de Restauración de Pintura y Materiales de Madera de los Museos Vaticanos.

En el signo de Rafael

Activo desde 1988 en la investigación y conservación de obras maestras de las colecciones papales, comenzó su carrera en el proyecto de las Estancias de Rafael, donde, como jefe de proyecto, completó la restauración de la Stanza della Segnatura en 2000 y la Stanza di Eliodoro en 2012.

Las Estancias de Rafael

Completar el ciclo con la sala "Fuego en el Borgo" es uno de sus sueños: "Siempre pienso en Rafael porque trabajé en sus salas durante 17 años. La restauración de la sala "Fuego en el Borgo", explica, "acaba de comenzar, pero aún no ha concluido". Abordarla significaría explorar "un momento importante en la transición entre Rafael y su taller". Por lo tanto, significaría "comprender mejor los frescos del Aula de Constantino", recientemente devueltos al público, pintados por sus alumnos Giulio Romano y Giovanni Francesco Penni.

Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera de los Museos Vaticanos

El mantenimiento extraordinario del Juicio Final

Pero sin duda, será a partir de enero de 2026 cuando las obras del Laboratorio atraigan la atención del público. El próximo año, comenzarán las obras extraordinarias de mantenimiento del Juicio Final de Miguel Ángel. Estas obras complementarán el mantenimiento regular, que se realiza anualmente con un elevador mecánico o "araña". Esto fue necesario debido al impacto que la gran cantidad de visitantes tiene en la conservación de los frescos más famosos del mundo. "Deberíamos terminar en marzo, para poder despejar el muro antes del inicio de la Semana Santa", anticipa Violini. Durante los tres meses de trabajo, "se instalarán andamios que cubrirán todo el muro. Consistirán en una docena de plataformas de trabajo con elevador que, para reducir los tiempos de trabajo y evitar obstruir la vista del público, nos permitirá trabajar con hasta 10 o 12 personas simultáneamente y tener una experiencia cercana con la obra".

El muro del Juicio Final en la Capilla Sixtina

La Logia de Rafael, Patrimonio de la Humanidad

El proyecto de restauración de cinco años de la Logia de Rafael también está en marcha. «Catorce tramos de exquisitos estucos y frescos, obra de Giovanni da Udine y otros colaboradores», descrito por Paolo Violini como «patrimonio de la humanidad», «dieron origen al género decorativo del grotesco, recuperado de la antigüedad romana y extendido a lo largo del siglo XVI».

Paolo Violini en el Laboratorio de Restauración de los Museos Vaticanos

Pasión y tradición

En los próximos meses, a los 26 restauradores del Laboratorio de Pinturas del Vaticano les esperan proyectos desafiantes, asistidos en algunos casos por colegas externos, todos coordinados por Violini. La fortaleza del equipo reside no solo en su pasión por su oficio, sino también en un caudal de conocimientos consolidado de generación en generación. «Continuidad» es quizás la palabra que mejor resume el secreto de la profesionalidad de los trabajadores responsables de las colecciones pontificias.

Paolo Violini con los restauradores del Laboratorio de los Museos Vaticanos

Un conocimiento ininterrumpido

«Tenemos una historia importante», afirma Violini: «El Laboratorio se fundó en 1923, pero la historia de la conservación en el Vaticano se remonta aún más atrás, a cuando las obras estaban bajo la jurisdicción de los artistas de la Academia de San Lucas en el siglo XIX». Existe, por lo tanto, una continuidad ininterrumpida, que comenzó con Biagio Biagetti, hace cien años, y continúa con Francesca Persegati, la primera mujer contratada por la institución en 1990, quien acaba de concluir su servicio.

Paolo Violini con Francesca Persegati, quien le precedió como jefe del Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera de los Museos Vaticanos.

Más allá de la superficie

«Ciertos principios ya estaban presentes en el debate cultural del siglo XIX y se han mantenido a lo largo del tiempo, con todos los cambios y avances tecnológicos y científicos de nuestra profesión», continúa el director del Laboratorio, destacando una peculiaridad de la restauración en el Vaticano. «Más que en otras instituciones, aquí se presta especial atención al valor intangible de la obra de arte». En otras palabras, el enfoque va más allá de la superficie pictórica. Más allá de la mera conservación material de una pintura, los restauradores del Papa son también custodios del mensaje cristiano, de fe, que toda obra sagrada transmite. Un enfoque holístico que acerca la relación entre el restaurador y la pintura a la que existe entre un médico y su paciente.

Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera de los Museos Vaticanos

La presencia de un laboratorio interno en los Museos Vaticanos favorece una perspectiva de conservación privilegiada, garantizando a las futuras generaciones la salvaguardia de un inmenso patrimonio: el del recorrido expositivo de 7 kilómetros, como el presente en las basílicas romanas y en los sitios externos bajo la jurisdicción del Vaticano.

En evidencia 06/12/2023 Museos Vaticanos: recorrido interactivo para descubrir la magia de la restauración Con motivo del centenario del Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera, el 11 de diciembre se presentará una exposición que permitirá a los visitantes y ...