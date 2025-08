Los jóvenes en Tor Vergata: Vamos a llevar un mensaje de esperanza al mundo

Este 3 de agosto, se celebró en la explanada de Tor Vergata la Santa Misa jubilar con ocasión del Jubileo de los Jóvenes. Después de la Misa el Papa León XIV rezó la oración del ángelus y pidió a los jóvenes que lleven sus saludos a quienes no pudieron venir y que sean “sal de la tierra y luz del mundo”. Peregrinos de Perú y Bolivia nos contaron sus emociones de haber participado en este Jubileo de la Esperanza.

Renato Martinez – Tor Vergata, Roma

Tras la celebración de la Santa Misa y la oración mariana del ángelus, de este XVIII Domingo del Tiempo Ordinario, con la cual concluyó el Jubileo de los Jóvenes, el Papa León XIV pidió a los miles de jóvenes presentes en la explanada de Tor Vergata a llevar sus saludos a todos aquellos jóvenes que no pudieron venir hasta Roma para participar de este Jubileo. El Pontífice les dijo, “lleven esta alegría, lleven este entusiasmo a todo el mundo. Ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. Lleven este mensaje de esperanza a todos los jóvenes que lo necesiten”.

“Nos hemos sentido un poco como en casa con el Papa”

Antes de que abandonen la explanada de Tor Vergata, pudimos conversar con algunos de los peregrinos que llegaron desde América Latina, entre ellos estaba el padre Jesús Colquepisco, de la Prelatura de Cañete, Yauyos y Huarochirí, en el Perú, quien destacó la cercanía del Papa León XIV con los jóvenes peregrinos y la acogida que recibieron en la Ciudad Eterna. “Nos hemos sentido un poco como en casa, no solo por encontrar a muchos peregrinos peruanos y latinoamericanos, sino también por celebrar junto al Papa León que es peruano. Muchos jóvenes hicieron sacrificios para poder venir a esta gran cita con el Papa, y se ha notado la alegría de la fe de todos los jóvenes que han participado en este Jubileo”.

Asimismo, el sacerdote peruano comentando las palabras que el Santo Padre les dirigió durante su homilía dijo que, “el Papa nos ha animado a estar siempre con Cristo, a caminar con Él y dejar que Él entre en nuestras vidas. Y esto influye en muchos jóvenes de hoy que están siendo valientes a pesar de las dificultades. Si estamos con Cristo, todo lo podemos con Él. Todos somos misioneros ahí donde estamos, vivamos nuestra fe ahí en el deporte, en la música, en las redes, ahí dónde estamos”.

“No importa el cansancio, lo importante es seguir a Cristo”

Y sobre la Vigilia de Oración del día sábado 2 de agosto, Carola Andrea, joven integrante de la delegación peruana que participó en el Jubileo de los Jóvenes manifestó su emoción de haber podido compartir su fe con miles de jóvenes llegados de todo el mundo. “Estoy muy emocionada de poder haber participado en este Jubileo, sobre todo, de poder haber visto al Papa, más aún que es peruano y nos hemos sentido como en familia. Me impacto mucho la adoración Eucarística de la Vigilia de Oración, ahí pude ver la fe de muchos jóvenes y eso me movió el corazón”. Asimismo, la joven peruana dijo que, a pesar de las dificultades los importante es poder compartir su fe. “No importa el cansancio, no importa todo lo que cueste, lo importante es seguir a Cristo”.

“Un momento de gracia y comunión juvenil”

En cambio, sobre la invitación que el Papa hizo a los jóvenes de ser “sal de la tierra y luz del mundo”, el padre Fernando Busto Ponce, de la arquidiócesis de Cochabamba, en Bolivia, indicó que esto se puede hacer realidad poniendo en práctica cosas sencillas. “Hoy el Papa nos ha invitado a ser sal de la tierra y luz del mundo y la manera de hacer realidad esto es empezar desde donde estamos, desde la familia y las personas que queremos para después poder ir hacia afuera. No necesitamos hacer cosas grandes para ser sal y luz de la tierra, lo podemos hacer con cosas pequeñas y sencillas”. Además, el presbítero boliviano destacó el gozo y el entusiasmo con el cual han vivido este evento de gracia. “Hemos vivido este Jubileo con mucho entusiasmo, con mucha alegría, porque es la manera con la que expresamos nuestra fe, y, sobre todo, entramos en comunión con tanta gente, con tantos jóvenes que han venido de muchas partes del mundo”.

“Tenemos la responsabilidad de compartir la esperanza”

Y sobre la invitación del Papa a volverse a encontrar en la JMJ de Corea en 2027, Nedeli Castellón, joven peregrina de la arquidiócesis de Cochabamba, Bolivia, señaló que, los jóvenes tienen la responsabilidad de compartir este mensaje de esperanza que el Santo Padre les ha pedido llevar a todo el mundo. “El Papa nos ha invitado a participar de la JMJ de Corea en el 2027, pues yo quiero decir a los jóvenes que sigan luchando, que sigan soñando y que no tengan miedo para poder participar de esta JMJ. Cómo jóvenes tenemos esa responsabilidad de compartir este mensaje de esperanza que nos ha dirigido el Papa León”. Asimismo, la joven boliviana recordó la inmensa fe de los jóvenes. “La adoración Eucarística fue realmente impresionante, pudimos sentir la emoción de los jóvenes, su alegría. Más allá de la barrera de los idiomas pudimos comunicarnos con cantos, con señas y es eso lo que nos une en el amor a Cristo”.