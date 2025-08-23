León y el testimonio de los mártires de Argelia

Las palabras del Papa en el Meeting de Rimini indican cuál es el verdadero camino de la misión.

Andrea Tornielli

En el mensaje enviado al Encuentro por la Amistad entre los Pueblos que se celebra en Rimini, León XIV citó la exposición sobre los mártires de Argelia, en la que «resplandece la vocación de la Iglesia de habitar el desierto en profunda comunión con toda la humanidad, superando los muros de desconfianza que enfrentan a las religiones y culturas, en la imitación integral del movimiento de encarnación y donación del Hijo de Dios». El Papa subrayó que «este camino de presencia y sencillez» es «el verdadero camino de la misión». Una indicación valiosa y particularmente significativa, no solo para el pueblo reunido en Rímini, sino para toda la Iglesia. La misión, de hecho, se lee aún en el mensaje, nunca es «una exhibición de sí mismo, en la oposición de identidades, sino el don de sí mismo hasta el martirio de quien adora día y noche, en la alegría y entre las tribulaciones, solo a Jesús como Señor».

Es conmovedor, siguiendo el recorrido de la exposición sobre los mártires de Argelia, ver cómo se entregaron por ese pueblo, simplemente compartiendo con él toda su vida, ofreciendo un testimonio de fraternidad, amistad, cercanía y ayuda concreta. Sin protagonismos, sin preocuparse por las cifras, sin confiar en estrategias teóricas. Esto es lo que se desprende de una homilía del obispo mártir Pierre Claverie, quien en 1996, poco antes de ser asesinado por fundamentalistas islámicos, respondiendo a la pregunta de por qué seguía viviendo en Argelia sabiendo que arriesgaba su vida cada día, dijo: «¿Dónde está nuestro hogar? Estamos allí por este Mesías crucificado. ¡Por ninguna otra razón, por ninguna otra persona! No tenemos intereses que defender, ninguna influencia que mantener... No tenemos ningún poder, pero estamos allí como al lado de un amigo, de un hermano enfermo, en silencio, estrechándole la mano, secándole la frente. Por Jesús, porque es él quien sufre, en esa violencia que no perdona a nadie, crucificado de nuevo en la carne de miles de inocentes».

Y continuaba: «¿Dónde debería estar la Iglesia de Jesús, que es el mismo Cuerpo de Cristo, si no es ante todo allí? Creo que muere precisamente por no estar lo suficientemente cerca de la cruz de Jesús... La Iglesia se equivoca y engaña al mundo cuando se presenta como una potencia entre otras, como una organización, aunque sea humanitaria, o como un movimiento evangélico espectacular. Puede que brille, pero no arde con el fuego del amor de Dios».

Un juicio lúcido y dramático: la Iglesia muere cuando no está lo suficientemente cerca de la cruz de Jesús, cuando se mundaniza transformándose en una ONG, cuando persigue el poder político y económico, cuando confía en los números, cuando piensa que para evangelizar basta con repetir el nombre de Jesucristo en cada ocasión, en lugar de aceptar el desafío de seguirlo en la concreción de la vida, en la radicalidad de las opciones y en el compromiso a favor de los últimos. La Iglesia muere cuando transforma el anuncio de la fe en un espectáculo, cuando cree que puede brillar con luz propia, olvidando que solo puede reflejar la luz de Otro.

El testimonio de los mártires de Argelia, tan alejado del protagonismo egocéntrico de hoy, representa una provocación y una llamada a la esencia del Evangelio, signo de contradicción. Es significativo que, al concluir su mensaje al Meeting, León XIV quisiera recordar al Papa Francisco y su enseñanza: «La opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica». Porque Dios «ha elegido a los humildes, a los pequeños, a los sin poder y, desde el seno de la Virgen María, se ha hecho uno de ellos, para escribir en nuestra historia su historia. El auténtico realismo es, pues, aquel que incluye a quienes tienen otro punto de vista, que ven aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros de poder donde se toman las decisiones más determinantes». Como lo han testimoniado, hasta el final, mezclando la sangre cristiana con la de tantos musulmanes víctimas del fundamentalismo, los mártires de Argelia.