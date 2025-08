Jubileo y los sueños de los jóvenes ucranianos: "Traemos esperanza en un futuro de paz"

Testimonios de peregrinos que asistieron al encuentro en la Procatedral Greco-Católica de Santa Sofía en Roma. Para Sofía, es una forma de abordar un tema difícil de abordar: la guerra. Anastasia también participa en el Jubileo para honrar la voluntad de su padrastro, quien murió en el frente hace apenas una semana.

"Llevo en mi corazón la esperanza en el futuro, en un futuro mejor para nuestro país, en la paz, en la unidad y también en un futuro mejor para el mundo entero". Esta es la esperanza que Tanya , una joven de Járkov, compartió con los medios del Vaticano, quien participó en el encuentro de jóvenes ucranianos celebrado el jueves 31 de julio en la Procatedral Greco-Católica de Santa Sofía en Roma, en el marco del Jubileo de los Jóvenes. Los participantes provenían de diversas regiones de Ucrania, incluyendo las cercanas al frente, así como de otros países del mundo a los que habían emigrado con sus padres. El programa del encuentro incluyó diversas actividades, como mesas redondas, conciertos, juegos y la Divina Liturgia presidida por el obispo Bryan Bayda, presidente de la Comisión de Juventud de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, con la participación de otros obispos y sacerdotes de rito greco-católico y latino.

Un futuro pacífico para Ucrania

Tanya, de 17 años, llegó a Roma desde Járkov, pero sus padres viven en Zolochiv, a unos 10-15 km de la frontera con la Federación Rusa. "Nuestra ciudad sufre ataques casi constantes", dice. "Mis padres viven allí y estoy muy preocupada por ellos. Los llamo todos los días para preguntarles cómo va la situación. Es peligroso vivir allí. Sin embargo, es nuestro hogar y queremos quedarnos aquí. Rezo por ellos y por la paz. Estoy muy feliz de estar aquí para el Jubileo. Es muy importante para mí, sobre todo porque es una peregrinación y, en segundo lugar, porque también somos embajadores de nuestro país. Me alegra mucho caminar por las calles de Roma con esta bandera sobre mis hombros y ver a la gente venir a expresar su solidaridad. El Papa ha llamado a este año el año de la esperanza. Y llevo esta esperanza en mi corazón: esperanza en el futuro, en un futuro mejor para nuestro país, en la paz, en la unidad y también en un futuro mejor para el mundo entero".

Celebra a Cristo

En la plaza de la parroquia de Santa Sofía, también hay jóvenes de otros países. «Vine aquí, sobre todo, por la experiencia de fe que puedo compartir con ellos», dice Natanaele , un suizo de 24 años, hablando de sus compañeros ucranianos. Anteriormente, había participado en la Divina Liturgia en el rito bizantino-ucraniano y quedó fascinado «por esta forma diferente de celebrar el sacrificio del Señor». «Es realmente hermoso verlos con sus trajes tradicionales, y considerando que su país está en guerra, se comprende el esfuerzo que hacen por mantenerse fieles a Cristo. Prestan atención incluso a los detalles para embellecer su liturgia, y la viven con mucha intensidad. Están aquí para celebrar a Cristo, a pesar de la guerra. Esto me conmueve profundamente».

Llenándose de esperanza

Armand , de 23 años, también es de Suiza. Llegó a Roma a pie desde Tagliacozzo, en un viaje de unos diez días. «No conozco muy bien a los jóvenes católicos ucranianos, pero alguien de nuestro grupo de peregrinación sugirió celebrar esta semana una liturgia diferente a la que conocemos en Suiza, y la idea me impactó. Me pareció muy hermosa». Con los jóvenes ucranianos, Armand quiere transmitirles lo hermoso que es tener esperanza. Espero que aprovechen este Jubileo para llenarse de esperanza, porque sabemos que su situación no es fácil. Oremos para que el conflicto encuentre la mejor solución posible para ellos: la paz. Que Dios los bendiga en su sufrimiento, pero también en su alegría. Quiero demostrar que queremos contribuir a un mundo mejor, un mundo con más justicia, menos armas y que priorice la paz. Tras haber hablado con mucha gente sobre el conflicto ucraniano, pero también sobre lo que ocurre en Oriente Medio y en otras partes del mundo, a menudo nos sentimos muy impotentes como jóvenes, y para nosotros, católicos y cristianos, creo que la oración sigue siendo la herramienta. Rezar una y otra vez para que Dios ayude a los ucranianos.

Hablando de la guerra

Sofía , de 17 años, vive en Roma. Su madre es ucraniana y viaja a este país de Europa del Este todos los años. Siendo bilingüe y teniendo a su familia en Ucrania, la joven tiene un don para hablar de temas difíciles como la guerra con sus compatriotas: "Es un tema muy complicado, sobre todo con ellos. Hay que ser muy sensible y tener mucho tacto". "Este es un momento muy difícil para todos", añade Sofía, "incluso para quienes vivimos aquí. La paz debería ser fundamental para todos, no solo para quienes vivimos estas cosas".

Las lágrimas de Anastasia

La dificultad de hablar de lo que ocurre en su ciudad se hace evidente en la voz de Anastasia , de 18 años, originaria de Jersón (sur de Ucrania), capital de la región homónima, cuya mitad permanece bajo ocupación rusa. La propia Jersón sufre constantes ataques del ejército ruso. «Mi amiga me invitó a Roma y acepté para tomarme un respiro de nuestra dura realidad, experimentar otras culturas y regenerarme espiritualmente», dice, afirmando que la gente de su ciudad sigue resistiendo. «La paz», dice, apenas conteniendo las lágrimas, «significa que todos puedan vivir en paz con sus familias y sentirse seguros». Sin contener las lágrimas, Anastasia añade que su padrastro murió en el frente hace una semana. «No quería dejar sola a mi madre, pero ella me dijo que él habría querido que hiciera este viaje».

