Jóvenes de todo el mundo llegan a Tor Vergata en espera del Papa León XIV

Desde esta mañana, una multitud de jóvenes de los cinco continentes ha llenado la enorme explanada donde, esta noche, tendrá lugar el evento clave del Jubileo de los Jóvenes: la vigilia con el Pontífice, quien celebrará la Misa en el mismo lugar mañana por la mañana. Tiendas de campaña, sacos de dormir, banderas, pancartas y esterillas se encuentran repartidas por los distintos sectores. Cientos de miles de peregrinos están presentes, con el profundo deseo de compartir su fe y la esperanza.

Daniele Piccini – Tor Vergata, Roma

Desde las 10:30 horas, la “juventud del Papa” León XIV han ido llegando y llenando la explanada de Tor Vergata. Los mejores asientos, aquellos desde los que se puede ver al Papa, ya están ocupados. Los jóvenes peregrinos, que participan actualmente en el Jubileo de la Juventud, seguirán esperando horas antes de encontrarse con el Papa en la vigilia de esta tarde a las 20:30 h. Pasarán la noche aquí, en sus sacos de dormir, y asistirán a Misa mañana, 3 de agosto, a las 9:00. Muchos llegaron en metro a la estación de Anagnina. Desde allí, con impaciencia, ondearon sus banderas nacionales, cantaron sus himnos, ofrecieron sus oraciones y lucieron las coloridas camisetas de los "peregrinos de la esperanza". Luego, bajo el sol romano de agosto, ya intenso desde la madrugada, partieron hacia Tor Vergata, en autobús o a pie.

El "panorama" de Tor Vergata

Viale Schiavonetti, la larga avenida que conduce al principal centro comercial del barrio, hoy no está lleno de coches haciendo cola para las compras del sábado, sino de una multitud de jóvenes peregrinos, armados con esterillas, sombreros, banderas, trompetas y tambores. Los cañones de agua fría, situados a lo largo del recorrido, les ofrecen un refrescante refrigerio para la caminata. Cuando finalmente divisan el contorno del enorme escenario desde el que el Papa rezará y partirá el pan Eucarístico con ellos, no pueden evitar exclamar de alivio y alegría. En la explanada de Tor Vergata, su imaginación se desborda para crear el mejor campamento posible, para ellos y su grupo. Lonas y sombrillas atadas a barreras para proporcionar la mayor sombra posible. Toallas de playa, gafas de sol y abundante protector solar: algunos se tumban al sol, pasando el rato mientras se broncean. Pancartas con los nombres de su diócesis, su ciudad, su grupo parroquial, su comunidad espiritual: estos son los objetos de transición, las mantas Linus, que los acompañan en este espacio extraño e infinito, entre la vela de Calatrava y las montañas de los Castelli Romani: ayudan a estos jóvenes, algunos quizás viviendo su primera experiencia lejos de sus padres, a sentirse un poco más cerca de casa.

Peregrinos en camino a Tor Vergata

Testimonios y Esperanzas

El hogar o, mejor dicho, la arquidiócesis, del padre Xavier Romero, sacerdote de 35 años, se encuentra al otro lado del Atlántico: en Quito, Ecuador. Sin embargo, valió la pena emprender este largo viaje; hay mucho en juego. "Aquí, la Iglesia se encuentra con el mundo entero. Los jóvenes de hoy necesitan esperanza, paz y amor. Estamos aquí para alcanzar la felicidad, la verdadera felicidad", explica el joven sacerdote a los Medios del Vaticano, acompañando a un grupo de jóvenes ecuatorianos bajo la bandera de su país. El llamado de un Pontífice que, como León XIV, conoce —como sacerdote, misionero y obispo— la realidad de la Iglesia sudamericana, fue irresistible. "El Papa conoce nuestra realidad y su visión es muy importante para nosotros. Nuestro país vive situaciones de violencia y delincuencia. A veces es peligroso y necesitamos desesperadamente la paz. Por eso", concluye el Padre Romero, "rezaremos por los jóvenes de Ecuador y del mundo entero".

Jóvenes peregrinos

Marina Igelspocher, de 28 años, no está tan lejos. Llegó a Roma desde Augsburgo, Baviera, Alemania, para unirse al grupo Jugend 2000 (Juventud 2000). Sin embargo, a veces no es solo la distancia lo que nos separa. "Vine al Jubileo de la Juventud con mi hermana Julia porque me gusta vivir mi fe con otros, en la calle. Me gusta cantar con la guitarra, crear un ambiente agradable y vivir momentos profundos de fe con mi grupo", explica la joven con naturalidad. "Estar aquí y conocer al Papa no es algo que ocurre todos los días. Los jóvenes de mi país a menudo sufren una especie de obstáculo interno. Lo que es normal en otras culturas —salir de uno mismo y relacionarse con los demás— es culturalmente difícil de lograr en Alemania, donde la gente suele ser un poco tímida. No estamos tan acostumbrados a vivir nuestra fe tan públicamente. Aquí, sin embargo", concluye la joven alemana, "espero que de las personas y del compartir con otros, incluso si no se conocen, puedan surgir cosas hermosas".

Los primeros peregrinos que ya han acampado en Tor Vergata (MATTEO CIAMBELLI)

Aldemir Neto, un brasileño de 29 años que trabaja en la oficina de comunicaciones de la comunidad Shalom y como productor de la cadena de televisión web Rede Viva, tiene la tarea de encender esta chispa con sus videos y llevar un trocito del Jubileo de la Juventud a los jóvenes de su país que no están aquí. "Espero que este fin de semana con el Papa León XIV fortalezca la fe de muchos jóvenes que están viviendo este Año Santo y transforme sus vidas. Me gustaría que regresaran a sus países y difundieran el Evangelio. Pero incluso ahora, tantos jóvenes de tantos países, todos juntos, pueden difundir un mensaje de esperanza al mundo, abrumado por tantos conflictos y tantos problemas".

Tor Vergata, Roma (MATTEO CIAMBELLI)

"Las guerras son inútiles"

Esto es precisamente lo que Sofiya Rovenchuk, de veintitrés años, guardaba en su corazón cuando llegó a Tor Vergata. Nacida en Ucrania, se mudó a Italia a los seis años. Ahora vive en Borgomanero, en la provincia de Novara, como lo demuestra la colorida pancarta que ondea con orgullo en la barrera metálica. Con su grupo, todos reconocibles por sus camisas azules, ocupó pacíficamente una amplia franja de césped. «Todos mis familiares siguen en Ucrania. Lo que está sucediendo en mi país me duele profundamente. Espero de verdad que todos estos jóvenes que me rodean, que representan el futuro del mundo, puedan hacer comprender a todos que las guerras no sirven para nada, salvo para destruir las esperanzas y las vidas de las personas».