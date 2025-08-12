El cardenal Parolin de misión en Burundi

Desde hoy y hasta el 18 de agosto, el Secretario de Estado viajará al país africano para la clausura del Jubileo de los 60 Años de Relaciones Diplomáticas con la Santa Sede y la colocación de la primera piedra del Centro de Salud en honor al Nuncio Apostólico, monseñor Michael Aidan Courtney, asesinado en 2003.

Vatican News

Por invitación de la Iglesia local y las autoridades burundesas, el cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin viajará al país africano desde hoy, 12 de agosto, hasta el lunes 18. El viaje conmemora la clausura del Jubileo de los 60 Años de Relaciones Diplomáticas entre Burundi y la Santa Sede, así como la inauguración del monumento y la colocación de la primera piedra del Centro de Salud en honor al Nuncio Apostólico, monseñor Michael Aidan Courtney, veintitrés años después de su asesinato.

El recuerdo del Nuncio Courtney

Nombrado en 2000 por Juan Pablo II como representante pontificio en el país asolado por la guerra civil, el arzobispo Courtney desempeñó un papel fundamental en el acuerdo de noviembre de 2003 entre el gobierno burundiano y los rebeldes hutus. Destinado a servir en la Nunciatura Apostólica en Cuba, el Prelado irlandés había solicitado permanecer en Buyumbura un periodo adicional, creyendo que la posibilidad de una paz definitiva era inminente. Mientras viajaba cerca de la capital burundesa, su coche fue alcanzado por varios disparos. El arzobispo, único ocupante del vehículo fue alcanzado, falleció en el hospital el 29 de diciembre de 2003, a la edad de tan solo 58 años.

En 2023, veinte años después de su muerte, el arzobispo Paul Richard Gallagher celebró una Misa de sufragio por el nuncio en la Capilla Irlandesa de las Grutas Vaticanas. Ahora, todo el país, en presencia del cardenal Parolin, conmemorará al arzobispo con la creación de este Centro, que se construirá en el mismo lugar del asesinato. El proyecto fue anunciado el año pasado por el presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, y la fecha de colocación de la primera piedra se fijó para el 14 de agosto de 2025. Ese día, el cardenal Parolin presidirá la ceremonia de inauguración del monumento y el inicio de la construcción del centro de salud.

El programa del viaje

El programa detallado del viaje del cardenal se publicó en la cuenta de Facebook de la Secretaría de Estado, @TerzaLoggia. Según se lee, mañana, 13 de agosto, el cardenal celebrará una Misa con la Conferencia Episcopal de Burundi, con la que posteriormente se reunirá en privado. Para ese mismo día está prevista una reunión con el presidente Ndayishimiye y la firma de acuerdos específicos entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno. El viernes 15 de agosto, Parolin celebrará una Misa en el Santuario Mariano de Mugera, seguida de una visita a Gitega, la capital política y administrativa.

El sábado 16 de agosto se celebrará otra Misa; inmediatamente después, el cardenal Parolin se reunirá con seminaristas y superiores mayores de las órdenes religiosas masculinas y femeninas. Ese mismo día, se inaugurará el monumento a monseñor Michael Aidan Courtney en la Nunciatura Apostólica y se ofrecerá una recepción con el Cuerpo Diplomático. Finalmente, el domingo 17 de agosto, Parolin presidirá la Misa de clausura del Jubileo por los 60 años de relaciones diplomáticas entre Burundi y la Santa Sede en el Santuario de Nuestra Señora de los Tres Tiempos Admirables de Schoenstatt, construido en el mismo terreno donde san Juan Pablo II celebró la Eucaristía el 7 de septiembre de 1990.