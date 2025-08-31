El arzobispo Gallagher en Eslovenia para el Bled Strategic Forum

El secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales estará en el país europeo del 31 de agosto al 2 de septiembre para participar en la 20ª edición de la conferencia que se celebra en la ciudad de Bled. Así lo ha anunciado una publicación en X de la Secretaría de Estado.

Vatican News

Desde hoy, 31 de agosto, hasta el martes 2 de septiembre, el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, el arzobispo Paul Richard Gallagher, viajará a Eslovenia para participar en la 20ª edición del Bled Strategic Forum, que se celebra en la ciudad del mismo nombre. Así se lee en el perfil X de la Secretaría de Estado (@TerzaLoggia).

Iniciado en 2006, el Bled Strategic Forum es una plataforma de encuentro para debatir temas y retos políticos, de seguridad y de desarrollo que afectan a Europa y al mundo, reuniendo a participantes de diversos contextos y procedencias. El tema de la edición de este año es «Un mundo en fuga» («A Runaway World») y se centrará en cómo Europa y la Unión Europea pueden comprometerse y redefinir su papel para hacer frente a las diversas crisis y tensiones geopolíticas, económicas y climáticas a las que se enfrenta el mundo actual.