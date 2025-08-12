Cardenal Koovakad en Chile: "Religiones y culturas en diálogo" por la paz

El prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso intervendrá, mañana, en el encuentro internacional que se inaugura hoy, 12 de agosto, en la Universidad Católica de Temuco. Los temas de debate incluirán la pluralidad y la libertad religiosa, y la contribución de las religiones al desarrollo humano y la paz.

"Caminos hacia la Paz. Religiones y Culturas en Diálogo" es el tema de la conferencia internacional que se celebra hoy y mañana, 12 y 13 de agosto, en Temuco, Chile. El evento, organizado por la Universidad Católica local, también contará con la participación del Cardenal George Jacob Koovakad, Prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, quien se espera que intervenga mañana. El programa de hoy incluye numerosos paneles centrados en diversos temas: pluralismo y libertad religiosa; la contribución de las religiones al desarrollo humano y la paz; perspectivas globales y locales para el diálogo entre religiones y culturas; y religiones y culturas en diálogo en un camino hacia la paz.

Se han programado seis mesas redondas

La conferencia también incluirá seis mesas redondas que abordarán temas como la gestión pública de la diversidad religiosa; la educación de las jóvenes generaciones sobre la paz; la religión, la ética y la política como oportunidades para el encuentro y la paz; y la espiritualidad y el diálogo como herramientas para construir la reconciliación. Además del Cardenal Koovakad, la conferencia también contará con la participación de la Dra. Vera Leal Ferreira, del Centro Internacional Kaiciid para el Diálogo; representantes de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos; y profesores y académicos de universidades de todo el continente americano, junto con estudiantes y líderes comunitarios.