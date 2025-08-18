Czerny: "Conferencia Eclesial de la Amazonía es un ámbito de sinodalización"

El prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, recordó que el objetivo de la reunión de la Conferencia Eclesial de la Amazonía es lograr que las voces de los obispos sean acogidas, escuchadas y consideradas: “representan las vocaciones dentro del pueblo de Dios”.

Paola Calderón – Bogotá, Colombia

¿Cómo la CEAMA puede ayudar de manera concreta y efectiva a los obispos y Vicarios de la Amazonía? ¿Cómo puede ayudar a la Iglesias locales a enfrentar los principales desafíos pastorales? ¿Qué funciones están llamadas a cumplir las conferencias episcopales que sean relevantes y necesarias para la Ceama?, cuestiones que el cardenal Michael Czerny SJ planteó en la sesión inaugural del Encuentro de Obispos de la Amazonía previsto del 17 al 20 de agosto en Bogotá.

El prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, recordó que justamente ese es el objetivo de la reunión, lograr que las voces de los obispos de la Amazonía sean acogidas, escuchadas y consideradas, que la CEAMA redefina su trayectoria, relanzando, acompañando y ayudando a las Iglesias locales a realizar su misión.

Para el prelado, la creación de la CEAMA representa un nuevo ámbito de sinodalización que la Iglesia Latinoamericana ofrece a la Iglesia toda, la Iglesia universal. Es por eso, que, a la luz del sínodo de la sinodalidad, se hace necesario continuar con su proceso de profundización y maduración en el marco de la actual fase de recepción del Concilio Vaticano II.

Pastoral compartida e inculturada

Trayendo a la memoria el nacimiento de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, se refirió al proceso como un verdadero milagro. El purpurado destacó su existencia como una respuesta al llamado que hiciera en su momento el camino sinodal de la Amazonía: "crear una red de comunicación eclesial amazónica, que comprenda los diversos medios utilizados por las Iglesias particulares y otros organismos eclesiales. Una estructura que se pensó como una forma encarnada de llevar adelante la organización eclesial".

Desde esa perspectiva, Czerny aseguró que su misión establece una relación directa con una pastoral compartida e inculturada que debe promoverse entre las diócesis amazónicas como años atrás lo plantearon los obispos en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño en Aparecida.

De los acontecimientos que marcaron el nacimiento de la CEAMA, han pasado cinco años y el cardenal Czerny destaca los esfuerzos de ese "brote que creció, se desarrolló y ahora comienza a conocerse a sí mismo, reconociendo su vocación y misión". Una oportunidad que según dijo, invita a felicitar al organismo por esta primera Asamblea de Obispos de la Amazonía.

Una reunión cuyo propósito es agradecer por todo ello y al mismo tiempo "profundizar en su llamado, redescubrir su vocación y misión de manera más madura para reimpulsar una nueva etapa en su caminar".

Una Iglesia de ministerios y carismas

Al respecto, el cardenal profundizó en la novedad del organismo eclesial a partir del significado de la sigla que le da su nombre: CEAMA.

Una "Conferencia" y "eclesial", dijo el obispo canadiense, explicando que esta última palabra es de gran importancia porque se refiere a su carácter especial entre las instituciones de Iglesia.

"Significa que sus miembros y participantes no solo son obispos, sino que representan las vocaciones dentro del pueblo de Dios, los ordenados, consagrados, laicos y representantes de los catequistas y lectores. Una Iglesia no solo de ministerios sino también de carismas", a lo que se agrega la participación de organismos regionales como Cáritas, CLAR, REPAM, representantes de los pueblos originarios, expertos y el mismo Papa.

Una dimensión eclesial y sinodal que hace concreto el deseo de los obispos en Aparecida, respecto a la participación de los laicos y la importancia del discernimiento, la toma de decisiones, la planificación y ejecución de la vida y misión de toda la Iglesia.

"La CEAMA no puede ser menos episcopal que una conferencia ordinaria y típica, por el contrario, de acuerdo con el concilio y el sínodo debe mantener su carácter episcopal, ha de fortalecerlo y madurarlo a la luz de la sinodalidad, porque de acuerdo con el sínodo de los obispos, la sinodalidad es el marco interpretativo más adecuado para comprender el ministerio jerárquico", comentó.

Un lugar teológico

Igualmente aseguró que la tercera palabra de la sigla CEAMA es "Amazonía", y es la que designa una realidad vasta; aquí existe el riesgo de convertirse en una abstracción.

La palabra "Iglesia" también puede volverse abstracta si su centro de gravedad no está en la Iglesia local, -advierte- es decir es una porción del Pueblo de Dios que bien afirma Querida Amazonía “reconfigura su propia identidad en escucha y diálogo con las personas realidades e historias de su territorio”.

En esta línea el cardenal insistió en que a este análisis se han de agregar dos palabras: "pastoral y territorial", esto para superar la concepción de la Amazonía como un lugar geográfico y entenderla como un lugar donde se vive la presencia y revelación de Dios.

Los creyentes encontramos en la Amazonia un lugar teológico, es decir, un lugar de sentido para la fe o la experiencia de Dios en la historia. “El territorio es un lugar teológico desde donde se vive la fe, es también una fuente peculiar de revelación de Dios”.

Reflexiones que, desde el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, invitan a reflexionar sobre el ser y quehacer de la CEAMA frente a lo que dijo conviene analizar que una "conferencia" —sea episcopal como eclesial— no está concebida solo para “hacer”, sino para coordinar, articular y facilitar.