Bambino Gesù: Otros tres niños más desde Gaza, sumando ya 20 niños

Se trata de dos niños de 6 meses y 13 años y una niña de 2 años, ahora en tratamiento y rehabilitación por sus graves condiciones clínicas. El presidente Onesti: "Además de la atención médica, garantizamos a las familias un lugar seguro donde respirar un poco de paz". El número de pequeños pacientes asciende a 20

Vatican News

Ayer, 13 de agosto, aterrizaron a última hora de la noche en el Aeropuerto de Roma-Ciampino tres niños procedentes de Gaza, acompañados por sus padres y hermanos. Se trata de dos niños de 6 meses y 13 años y de una niña de 2 años. Tras las primeras revisiones en el Servicio de Urgencias de la sede de Roma del Hospital Pediátrico Bambino Gesù, el lactante fue ingresado en cirugía general debido a una amputación previa, el niño de 13 años fue trasladado al departamento de neurología por un traumatismo cerebral, y la niña de dos años, que padece celiaquía, fue acogida en pediatría general para tratar su desnutrición.

Diversas patologías



Con estas nuevas llegadas, asciende a 20 el número de menores procedentes de Gaza atendidos por el Bambino Gesù desde el inicio del conflicto en octubre de 2023. Los pequeños pacientes presentan diversas patologías: traumatismos en las extremidades, quemaduras, desnutrición, enfermedades oncohematológicas, cardiopatías y defectos cardíacos congénitos, enfermedades infecciosas, patologías inflamatorias y reumatológicas, enfermedades metabólicas y trastornos neurológicos.

La compasión que se convierte en acción concreta



"Cada vez que recibimos a niños procedentes de lugares marcados por la guerra, nos encontramos frente a vidas frágiles que traen consigo dolor y esperanza", declara Tiziano Onesti, presidente del Hospital Pediátrico Bambino Gesù. "Las palabras del Papa León XIV sobre el drama de los pueblos afectados por la guerra nos recuerdan que la compasión no puede quedarse en un sentimiento, sino que debe convertirse en acción concreta. Por ello, además de la atención médica, nos comprometemos a ofrecer a las familias un lugar seguro donde puedan respirar un poco de paz. Sabemos que para cada uno de estos niños el camino será exigente, pero no tendrán que recorrerlo solos: contarán con nuestra comunidad, con su competencia y humanidad, en el signo de la misión que la Santa Sede nos ha confiado siempre".