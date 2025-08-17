17 de agosto: el Papa celebrará una misa en Albano con los pobres

La Prefectura de la Casa Pontificia anuncia que León XIV visitará el Santuario de Santa María della Rotonda en la ciudad de Lazio. Y luego, rezará el Ángelus dominical en Castel Gandolfo.

Vatican News

Un comunicado de la Prefectura de la Casa Pontificia informa que el domingo 17 de agosto, a las 9.30 horas, León XIV se desplazará al Santuario de Santa Maria della Rotonda en Albano, para celebrar la Santa Misa con los pobres asistidos por la diócesis y con los operadores de Cáritas diocesana. A las 12.00 horas, seguirá el Ángelus en la Piazza della Libertà en Castel Gandolfo.

Otra ceremonia a la que asistirá el Papa, ya anunciadas anteriormente, es el 15 de agosto la Santa Misa en la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María en la Parroquia Pontificia de San Tomás de Villanueva, Castel Gandolfo. Y luego, el mismo día el rezo del Ángelus en la plaza de la Libertad en Castel Gandolfo.

