Tagle: Demasiado dinero para armas. En la sangre de Jesús es posible una nueva alianza

Al presidir la misa en la Basílica de San Pedro ante los participantes del Jubileo de las Familias Religiosas y los Movimientos Laicos de la Preciosísima Sangre, el Cardenal Proprefecto del Dicasterio para la Evangelización advierte sobre los escasos recursos destinados a la provisión de alimentos, medicamentos, vivienda y educación. Contra la discriminación, la desigualdad y la manipulación de los seres humanos, llama a promover realidades cuyos miembros no vivan como extranjeros.

Lorena Leonardi y Rosario Capomasi – Ciudad del Vaticano

Hay suficiente dinero para armas, pero no para comida, vivienda, medicinas ni educación. La discriminación, la desigualdad y la manipulación de los seres humanos contradicen la alianza en la sangre de Jesús. Una fuerte advertencia, la lanzada esta mañana, martes 1 de julio, por el cardenal Luis Antonio G. Tagle, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, en la homilía de la celebración eucarística presidida en la Basílica Vaticana ante los participantes del Jubileo de las familias religiosas y los movimientos laicos de la Preciosísima Sangre.

El evento del Año Santo, que comenzó ayer y concluye hoy, reúne a devotos de la Preciosísima Sangre de Jesús de todo el mundo, reunidos en conmemoración significativa de la solemnidad de la devoción promovida en el siglo XIX por san Gaspar del Búfalo. Tagle se explayó sobre el concepto de alianza, que no se toma en serio en un mundo donde las divisiones alcanzan proporciones destructivas, deshumanizantes y violentas. El cardenal centró su reflexión en la primera lectura del Éxodo, que recuerda cómo la alianza entre Dios e Israel es esencialmente una relación personal compuesta de diferentes niveles, pero conectados. Así, en la sangre de Jesús se cumple una nueva y perfecta alianza: Dios asegura que nunca nos abandonará y el ser humano le jura plena fidelidad en nombre de la humanidad y la creación.

Miembros de la Familia de la Preciosa Sangre se reunieron para la Misa en la Basílica de San Pedro

Nadie es un extraño

Luego, de la carta de San Pablo a los Efesios surge otro aspecto importante de la nueva alianza en la sangre de Jesús: el nacimiento de una nueva comunidad reconciliada. De hecho, en la persona de Jesús, los discípulos de diferentes naciones y culturas ya no son extranjeros, sino conciudadanos y miembros de la misma familia. Nadie, concluyó Tagle, debe ser tratado como un extraño, una amenaza o un chivo expiatorio, sino como un vecino, un hermano y una hermana.

Un momento de la misa en la Basílica Vaticana

En un intercambio de hermandad

Antes de llegar a San Pedro, los fieles peregrinaron por la Vía de la Conciliazione para cruzar la Puerta Santa de la Basílica Vaticana. Los sombreros rojos y las mochilas, cada vez más numerosos, se congregaron rápidamente: tras una oración, se entonó un canto y, tras la cruz del Jubileo, comenzó el camino hacia San Pedro. Fue allí donde el matrimonio Anna Rita y Fabrizio, animadores litúrgicos de la parroquia del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, en Tuscolano, durante 40 años, relataron la historia de su vida dedicada por completo a Cristo. «Con este, hemos vivido tres Jubileos y cada uno de ellos ha sido un momento para vivir la fe con mayor intensidad», explicó Anna Rita. «Y todo ello junto a personas de todo el mundo, con quienes podemos compartir alegrías y tristezas, el intercambio mutuo de fraternidad para compartir con los demás los grandes dones que Dios nos ha dado».

Esperando en la Piazza Pia la peregrinación a la Puerta Santa de San Pedro

Para conocer al siguiente

Dones que Olga, venezolana de 60 años, recibió. Explicó que la peregrinación jubilar es para ella una invitación a "detenerse". "Sí, a detenernos y mirar dentro de nosotros mismos para hacer un balance de la situación, preguntándonos: '¿Qué he hecho por los demás hasta ahora? ¿Es suficiente o debo esforzarme más para llegar a los demás, sacrificándome si es necesario?'. Una vez que encontremos las respuestas, podremos comenzar de nuevo con una esperanza más fuerte en un mundo mejor".

Sembrando la presencia de Dios

“Al partir, llevamos con nosotros la carga y el sufrimiento de los feligreses que no están con nosotros, el dolor del mundo, pero también las alegrías de muchos y las esperanzas de todos. Con nuestro testimonio, sembramos la presencia de Dios”, dijo Don Das, de origen indio, pero residente en Bari desde hace 13 años. Más de cien fieles partieron de la capital de Apulia para participar en la koiné, la reunión anual de la Familia de la Preciosísima Sangre.

En peregrinación por Via della Conciliazione

El desafío de creer

Viajando desde el amanecer, los aproximadamente 50 peregrinos de Sonnino, en la provincia de Latina, buscaron refugio del calor ya agobiante en las sombras de la Piazza Pia. Eran feligreses de San Miguel Arcángel, una comunidad misionera dirigida por los religiosos de la Preciosísima Sangre. Este Año Santo es particularmente significativo para ellos porque también conmemora la fiesta jubilar de María Santísima de las Gracias en Sonnino: un icono "al que estamos especialmente unidos", explicó Davide, de 23 años, quien realizó un viaje dirigido a jóvenes y está convencido de que la esperanza es "esencial" hoy en día. Creer puede ser "un verdadero desafío", especialmente para un joven: "Pienso en Gaza, Ucrania, jóvenes como yo que están luchando, y por eso la esperanza no es una opción, es un paso obligado", dijo.

Peregrinos de Sonnino (Italia) también presentes en la Piazza Pia

Un gran regalo

El más pequeño del grupo, que partió del bajo Lacio, tiene solo 9 años: «Esta es mi segunda peregrinación, pues ya participé en el Jubileo de mi diócesis el 30 de mayo», dijo. «Fue precioso, y hoy he vuelto aquí con mi abuela: cuando termina el colegio paso el verano con ella, y para mí es un gran regalo poder cruzar juntos de nuevo la Puerta Santa de la Basílica Vaticana».

Crecimiento espiritual

La Basílica de Letrán, por otro lado, ya había sido visitada ayer, con motivo de la vigilia presidida en San Giovanni por el cardenal Baldassare Reina, vicario general de Su Santidad para la diócesis de Roma. El evento se incluyó entre las iniciativas de la koiné y se enriqueció con testimonios. Como el de Manuela, de Múnich, con la voz entrecortada por la emoción al hablar de su turbulenta adolescencia, del consumo de drogas que la llevó a abandonar la Iglesia hasta que conoció a alguien que la invitó a participar en un seminario sobre el Espíritu Santo. De ahí surgió un continuo crecimiento espiritual y un nuevo encuentro con Jesús, durante un retiro con las Hermanas de la Preciosísima Sangre, donde descubrió la práctica del rosario que cambió radicalmente su vida.

Fieles en peregrinación con motivo del Jubileo de las Familias Religiosas y Laicas de la Preciosísima Sangre

"Siempre hay redención"

Martha, de Tanzania, también se conmovió al recordar cómo, hasta 2023, estuvo sumida en la desesperación, llorando a sus padres, separada de su único hijo y completamente sola. El encuentro con el padre John, sacerdote de la familia espiritual querida de San Gaspar del Búfalo, marcó el inicio de una nueva vida para esta mujer: «Me escucharon con profunda compasión, algo que no había sentido en años. En lugar de ser juzgada, encontré una guía». Después de 40 años, Martha regresó a la confesión, lo que le proporcionó «una abrumadora sensación de liberación, como si me hubieran quitado un peso de encima. El encuentro con la comunidad —concluyó— no solo me cambió, sino que me salvó. Ahora vivo con esperanza, sabiendo que siempre hay redención, sanación y nueva vida».

Apoyo a los enfermos

Finalmente, las Hermanas de la Preciosísima Sangre, residentes de la diócesis de Yangón, Myanmar, también compartieron su historia. En el país del sudeste asiático, tras el golpe militar de 2021, «la gente lucha y muere, pero pocos en el mundo hablan de ello», explicaron las monjas, quienes, junto con su pueblo, sufren la «situación de crisis política, pobreza y fe». Además de compartir el sufrimiento, las preocupaciones y la pobreza de las familias, las monjas apoyan a los enfermos y conviven con jóvenes que luchan por la justicia y la paz incluso a costa de sus propias vidas.